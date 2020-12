EVERSANA und ArisGlobal kündigen strategische Partnerschaft an, wollen die Automatisierung der Arzneimittelsicherheit fördern und integrierte Compliance-Modelle vorantreiben

EVERSANA wird ArisGlobals End-to-End LifeSphere Safety Plattform nutzen, um Kommerzialisierungsdienste der nächsten Generation zu stärken

CHICAGO, 4. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- EVERSANA ™, der führende unabhängige Anbieter hochmoderner kommerzieller Dienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche, und ArisGlobal , ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Biowissenschaften, die Funktionen der Arzneimittelentwicklung automatisiert, kündigten heute eine strategische Partnerschaft an, um Arzneimittelsicherheitsdienste mit einer End-to-End-Lösung digital umzugestalten. Patienten weltweit sollen dadurch von einer sichereren und effektiveren Gesundheitsversorgung profitieren.

„Compliance ist ein unverzichtbarer Teil des pharmazeutischen Ökosystems, wird jedoch üblicherweise durch unzusammenhängende Plattformen, Teams, Callcenter und Daten umgesetzt", erklärte Vikram Anand, Executive Vice President, Compliance Business Unit bei EVERSANA. „Wir sind führend bei der Digitalisierung integrierter Compliance-Dienstleistungen, die auf der nahtlosen Automatisierung von Daten und Dienstleistungen beruhen, um das höchste Maß an Effizienz, Effektivität und Sicherheit zu erreichen, das nur ein integrierter kommerzieller Dienstleister bieten kann."

Im Rahmen der Partnerschaft wird EVERSANA die End-to-End LifeSphere Safety Plattform von ArisGlobal für das klinische und kommerzielle Produktsicherheitsmanagement nutzen. Die Plattform ermöglicht die intelligente Automatisierung und die Verarbeitung von Fallbeispielen mit Hilfe von maschinellem Lernen. Die Technologie erweitert die Arzneimittelsicherheits-Dienstleistungen von EVERSANA um prädiktive Intelligenz in Echtzeit, einschließlich der Fähigkeit, Sicherheitsdaten zu verarbeiten und zu analysieren, um Schlüsselsignale und Risikofaktoren sicher vorherzusagen, Sicherheitsprobleme zu identifizieren und Empfehlungen für eine angemessene Produktverwendung zu geben, die die Ergebnisse für den Patienten maximiert.

Die strategische Partnerschaft zwischen EVERSANA und ArisGlobal wird den jeweiligen Kunden dabei helfen, kritische Entscheidungen in Bezug auf das Management des Produktlebenszyklus zu treffen. Dazu kann die Ausdehnung des therapeutischen Bereichs oder der geografischen Ausdehnung, die prädiktive Sicherheit für die Zielpopulation, Off-Label-Use und die personalisierte Sicherheit im Zeitalter der Gen- und Zelltherapie gehören. Im November 2020 initiierte EVERSANA ein erfolgreiches Kunden-Onboarding auf die LifeSphere Safety Plattform und plant, bis Mitte 2021 mit mehr als 20 weiteren Kunden rasch zu expandieren.

„EVERSANA ist bestrebt, Innovationen in den Kommerzialisierungsprozess einzubringen. Das passt perfekt mit der Mission von ArisGlobal zusammen, die intelligenteste F&E-Softwareplattform der Biowissenschaftsbranche zu schaffen", sagte Sankesh Abbhi, Präsident und CEO von ArisGlobal. „Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit EVERSANA auszubauen. Wir helfen gemeinsam dabei, sicherere und effektivere Therapien auf den Markt zu bringen und das Leben von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern."

EVERSANA hat vor kurzem verschiedene Technologiepartnerschaften und Investitionen in Datensätze angekündigt, um prädiktive Analysen und digitale Automatisierung im gesamten Prozess der therapeutischen Einführung und Vermarktung zu ermöglichen. Diese sind darauf ausgerichtet, bestehende Herausforderungen in Bezug auf die globale Preisgestaltung, den Zugang, die Rückerstattung, reale Beweise, Therapietreue und Produktlieferung im Bereich der Biowissenschaften zu lösen. „Unser gesamter Betrieb gewinnt ein beispielloses Maß an Effizienz - von der Compliance-Strategie bis zur Kommerzialisierung. Dadurch schaffen wir Mehrwert, optimieren die Erfahrung der Patienten und können Ressourcen reinvestieren, um innovativere Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Patienten auf der ganzen Welt verdienen es", fügte EVERSANAs Anand hinzu.

LifeSphere Safety wurde in Partnerschaft mit den besten Life-Sciences-Unternehmen der Welt entwickelt. Es ist eine automatisierte End-to-End Sicherheitsplattform, die Hunderten von Arzneisicherheitsteams auf der ganzen Welt hilft, Zeit und Mühe zu sparen, zukunftssichere Compliance zu garantieren und tiefe Erkenntnisse aus Sicherheitsdaten zu erlangen. Basierend auf einer völlig neuen, hochmodernen Cloud-Plattform integriert LifeSphere Safety die neueste kognitive Automatisierungstechnologie, und erzielt so bahnbrechende Effizienzgewinne für Arzneisicherheitsteams.

Informationen zu EVERSANA™

EVERSANA™ ist der führende unabhängige Anbieter von globalen Services für die Life-Science-Branche. Die integrierten Lösungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Patientenerfahrung und decken alle Phasen des Produktlebenszyklus ab, um einen langfristigen, nachhaltigen Mehrwert für Patienten, verschreibende Ärzte, Channel-Partner und Kostenträger zu schaffen. Das Unternehmen betreut mehr als 500 Organisationen, darunter innovative Startups und etablierte Pharmaunternehmen, und liefert ausgereifte Life-Science-Lösungen für eine gesündere Welt. Weitere Informationen zu EVERSANA finden Sie unter EVERSANA.com oder auf LinkedIn und Twitter .

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal ist ein visionäres Technologieunternehmen, das transformiert, wie die erfolgreichsten Life-Science-Unternehmen von heute Durchbrüche entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. Unsere End-to-End-Plattform für Arzneimittelentwicklungstechnologie, LifeSphere®, integriert unsere proprietäre kognitive Computing-Engine Nava® zur Automatisierung der Kernfunktionen des Produktlebenszyklus. Unsere einheitliche Plattform LifeSphere®, die mit großem Sachverstand und einer langfristigen Perspektive, die 30 Jahre umspannt, entwickelt wurde, steigert die Effizienz, gewährleistet Compliance, liefert belastbare Erkenntnisse und senkt die Gesamtbetriebskosten durch eine Multi-Tenant-SaaS-Architektur.

ArisGlobal hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA und unterhält Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Für weitere Updates folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn und Twitter .

