everyoneINVESTED, la spin-off wealth tech de KBC asset management, collaborera avec Objectway pour des applications d'investissement digitales innovantes

BRUXELLES, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- everyoneINVESTED et Objectway, un acteur international de premier plan dans le domaine des logiciels de Digital Wealth & Asset Management, ont signé un accord de coopération. Ce faisant, les partenaires tirent parti de leur ambition de donner aux gestionnaires professionnels d'actifs et aux institutions financières l'accès à la technologie d'investissement digitale innovante de everyoneINVESTED.

Une première solution concrète qu'Objectway proposera à l'échelle internationale s'articule autour de The Profiler de everyoneINVESTED, une application rapide et conviviale de création de profils d'investisseurs par voie numérique. Enfin, grâce à cette collaboration, d'autres produits et développements de everyoneINVESTED pourront être commercialisés au niveau international via Objectway, en dehors des marchés clés de KBC.

Qu'est-ce everyoneINVESTED?

Depuis fin mars, KBC Asset Management a regroupé son expertise en matière d'applications digitales d'investissement au sein d'une nouvelle société distincte, everyoneINVESTED. Ces dernières années, KBC Asset Management a acquis de nombreuses connaissances et une grande expérience en matière d'enrichissement du processus d'investissement grâce aux apports de l'économie comportementale. Cela a donné lieu à des innovations dans le domaine du profilage des investisseurs, du positionnement des produits d'investissement ou de la composition de portefeuilles d'investissement personnalisés.

everyoneINVESTED met ce savoir-faire et ces applications digitales d'investissement directement à la disposition des gestionnaires professionnels d'actifs, des courtiers et des grands fournisseurs de produits d'investissement en dehors des marchés clés du groupe KBC. La collaboration avec Objectway s'inscrit pleinement dans cet objectif.

everyoneINVESTED développe des logiciels et des applications qui contribuent à la digitalisation des processus d'investissement. Cela permet aux clients d'everyoneINVESTED de servir leurs investisseurs de manière plus ciblée et plus efficace et d'abaisser le seuil d'accès aux investissements numériques. L'offre d'everyoneINVESTED est également axée sur un support numérique et modulable pour la fonction de conseil. En voici quelques exemples:

The Profiler: une application digitale et scientifiquement étayée pour le profilage des investisseurs, qui est maintenant distribuée au niveau international grâce à la collaboration avec Objectway;

The Page: une application web interactive qui aide les conseillers en investissement à discuter avec leurs clients de la constitution de leur portefeuille et des résultats possibles des investissements;

The Score: une application accessible et efficace qui donne un aperçu de l'alignement des portefeuilles d'investissement individuels avec une stratégie d'investissement globale. Cette application contribue à une politique de cohérence et/ou de conseil sur mesure.

Outre ces solutions utilisées par KBC, everyoneINVESTED développe des applications spécifiques à la demande de contreparties professionnelles.

Luc Popelier, Président du Conseil d'administration de KBC Asset Management, se réjouit de cette collaboration : "L'innovation est l'un des moteurs de notre groupe. Dans toutes les entités, les employés prennent des initiatives pour améliorer les processus, lancer des idées innovantes et développer de puissants outils pour aider nos clients et KBC à progresser dans le monde numérique. Ils sont stimulés en cela par nos valeurs d'entreprise, qui leur donnent la latitude d'être eux-mêmes innovants. everyoneINVESTED en est une puissante illustration. L'expérience et l'expertise qu'ils rassemblent profitent non seulement à KBC et à ses stakeholders, mais aussi, par le biais de cette collaboration avec Objectway, à toute la communauté des investisseurs".

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director everyoneINVESTED : "L'investissement est actuellement le service financier qui est le moins digitalisé. Avec everyoneINVESTED, nous voulons changer cela. Nous ne considérons pas la digitalisation comme une fin en soi, mais comme un moyen de rendre les investissements plus accessibles. En associant la technologie à notre savoir-faire en matière de comportement des investisseurs, nous pouvons mieux approcher, servir et informer l'utilisateur ; cela va bien au-delà d'une simple automatisation. La collaboration avec Objectway nous aide à réaliser notre ambition : faire en sorte que chacun ait accès aux investissements".

Kurt Vanhee, Managing Director Europe continentale et Amérique du Nord chez Objectway : "Nous sommes heureux et fiers de collaborer avec notre client de longue date, KBC Asset Management et, par l'intermédiaire de sa spin-off wealth tech, de donner aux institutions financières l'accès à une technologie d'investissement digitale innovante grâce à nos solutions prêtes à l'emploi, rapidement déployables et facilement personnalisables, qui leur permettent de réaliser dès aujourd'hui une transformation digitale performante".

