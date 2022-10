Eviation gibt Bestellung über 25 vollelektrische Alice-Flugzeuge von EVIA AERO bekannt

Die Vereinbarung ist Eviations erster Auftrag für Zubringerflugzeuge in Deutschland

ARLINGTON, Washington, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Eviation Aircraft, ein Hersteller von vollelektrischen Flugzeugen, gab heute bekannt, dass das in Deutschland ansässige Unternehmen EVIA AERO, das eine nachhaltige Regionalfluglinie entwickelt, eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) für 25 vollelektrische Zubringerflugzeuge unterzeichnet hat. Die Fluggesellschaft beabsichtigt, Alice als primäres Flugzeug für nachhaltige Point-to-point-Regionalflüge innerhalb Deutschlands, Dänemarks, Belgiens, Österreichs und der Niederlande einzusetzen. Die Vereinbarung folgt auf den historischen Erstflug der Eviation Alice am 27. September 2022.

Die Zukunft ist elektrisch: kohlenstofffrei, kostengünstig, praktisch

Die Eviation Alice ist ein Elektroflugzeug für neun Passagiere – das einzige flugerprobte vollelektrische Zubringerflugzeug dieser Größe. Die Alice wurde von Grund auf neu mit dem branchenführenden elektrischen Antriebssystem von magniX konzipiert. Das Flugzeug erzeugt keinerlei Kohlenstoffemissionen und kostet einen Bruchteil der Betriebskosten pro Flugstunde im Vergleich zu Light Jets oder High-End-Turboprop-Flugzeugen, sodass mehr Routen bedient und der Komfort des Flugverkehrs verbessert werden können.

EVIA AERO ist ein neuer Marktteilnehmer, der sich auf die Entwicklung des elektrischen Luftverkehrs konzentriert, von der Stromerzeugung bis zum Flugbetrieb. EVIA AERO wird mithilfe von Photovoltaikanlagen regional Strom erzeugen und unterstützt damit die Energierahmenbedingungen, die den großflächigen Einsatz von Elektroflugzeugen möglich machen. Das Geschäftsmodell soll den CO2-Fußabdruck der Flughafeninfrastruktur deutlich verbessern und weniger frequentierte Strecken wieder beleben, indem Flugreisen ermöglicht werden, die skalierbar, nachhaltig und wirtschaftlich tragfähig sind.

„Zusammen mit Eviation, einem Pionier des Elektroflugs, werden wir eine Flotte von emissionsfreien Flugzeugen einführen, die die Art und Weise verändern wird, wie wir den Regionalverkehr in Europa erleben", sagte Florian Kruse, Gründer und CEO von EVIA AERO. „Wir sind fest entschlossen, die Luftfahrtbranche ganzheitlich zu verändern, indem wir einen vollständigen Kreislauf aus lokaler Energieerzeugung, -speicherung und Flugbetrieb einführen werden."

Pendlerverkehr revolutionieren

„Als frühzeitiger Anwender im Bereich des rein elektrischen Flugverkehrs und der nachhaltigen Technologien teilt EVIA AERO das Engagement von Eviation für soziale Verantwortung", so Loic Questiaux, Sales Director, EMEA bei Eviation. „Die Alice von Eviation verspricht, das Pendeln per Flugzeug in ganz Europa zu transformieren. Die Fluggäste von EVIA AERO erwartet eine ganz neue Art des Fliegens, denn die Alice ist nicht nur grün und sauber, sondern verfügt auch über ein elegantes Design und wird ein reibungsloseres, leiseres Flugerlebnis bieten.

Die Alice ist sowohl für den Passagier- als auch den Frachtmarkt konzipiert und wird in der Regel Strecken von bis zu 250 Seemeilen fliegen. Das Reisen mit Elektroflugzeugen wird dazu beitragen, regionale Gemeinschaften zu beleben, neue Arbeitsplätze in der Luftfahrtbranche zu schaffen und sekundäre Flughäfen durch zusätzlichen Pendlerverkehr und durch die niedrigeren Betriebskosten florieren zu lassen.

„Die Schaffung einer vollelektrischen europäischen Pendlerflotte von Alice-Flugzeugen wird die Entwicklung in Richtung einer wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Zukunft des Fliegens vorantreiben", sagte Gregory Davis, President und CEO von Eviation.„EVIA AERO unterstreicht das Engagement deutscher Unternehmen zur Revolutionierung des Flugverkehrs. Gemeinsam können wir eine Zukunft schaffen, in der elektrisches Fliegen der Standard für die nächste Generation ist."

Informationen zu Eviation Aircraft

Eviation Aircraft Inc. mit Sitz im US-Bundesstaat Washington entwickelt und produziert Elektroflugzeuge, um eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Lösung für die regionale Mobilität von Menschen und Gütern zu bieten. Seine innovativen Flugzeugzellen, elektrischen Antriebseinheiten und das fortschrittliche Batteriesystem sind von Grund auf für den Elektroflug konzipiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.eviation.com.

Über EVIA AERO

Das in Deutschland ansässige Unternehmen EVIA AERO entwickelt eine nachhaltige regionale Fluglinie mit Plänen für den Betrieb von elektrischen, nachhaltigen Flugzeugen für den Geschäftsreisemarkt. EVIA AERO beabsichtigt, die gesamte Wertschöpfungskette der nachhaltigen Luftfahrt zu bedienen. Das Ziel von EVIA AERO ist es, die Entwicklung der regionalen Wirtschaft in Europa zu stärken, indem es Kunden ermöglicht, auf erschwingliche, zeitsparende und nachhaltige Art und Weise zu reisen. Seine Flotte wird europäische Geschäftsregionen verbinden. Durch einen Flugplan mit mehreren Verbindungen zwischen Städten pro Tag wird EVIA AERO Passagieren eine hohe Verlässlichkeit in Bezug auf Flugverbindungen bieten.

