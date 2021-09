Eviation s'associe à Clay Lacy Aviation pour les stations de recharge d'avions tout électriques d'Alice

Depuis plus de 50 ans, Clay Lacy Aviation propose des services de gestion d'aéronefs, d'affrètement, de maintenance, d'avionique, d'intérieurs, de nettoyage d'aéronefs et d'opérateurs fixes qui incluront désormais la recharge d'avions électriques. En 2020, l'entreprise a développé une stratégie de développement durable complète pour réduire son empreinte carbone et l'impact environnemental des installations de Clay Lacy Aviation et de ses clients. L'ajout de services de recharge pour Alice sans émission de neuf passagers et deux membres d'équipage est un autre pas vers la vision commune des deux sociétés pour une industrie aéronautique durable.

« Clay Lacy s'enorgueillit depuis longtemps des premières dans l'industrie et nous en ajoutons une autre grâce à notre partenariat avec Eviation », a déclaré Brian Kirkdoffer, président et directeur général de Clay Lacy Aviation. « L'une de ces premières a été l'introduction du premier programme de compensation carbone et d'une solide stratégie de durabilité dans le secteur de la gestion des avions. Nous sommes fiers d'aller encore plus loin en chargeant l'Alice zéro émission chez nos opérateurs fixes. »

« Ce partenariat n'est qu'un début pour Eviation, car nous cherchons à mettre en place l'infrastructure de soutien nécessaire pour donner vie à l'aviation électrique », a déclaré Omer Bar-Yohay, PDG d'Eviation. « Grâce à un réseau d'opérateurs fixes visionnaires, nous pouvons garantir une recharge accessible, rapide et transparente tandis que nous nous dirigeons vers un avenir plus propre pour l'aviation. »

« Désormais, les opérateurs peuvent choisir de faire un choix financièrement et écologiquement durable pour leurs avions », a déclaré Roei Ganzarski, président exécutif d'Eviation. « Avec des partenaires comme Clay Lacy Aviation, nous rapprochons de plus en plus de communautés de l'option des vols électriques propres et peu coûteux. »

À propos d'Eviation Aircraft

Basée dans l'État de Washington, Eviation Aircraft Inc. développe et fabrique des avions électriques efficaces pour faire de l'aviation une solution compétitive et durable pour la mobilité régionale des personnes et des biens. Ses unités de propulsion électrique, ses batteries à haute densité énergétique, sa gestion de l'énergie axée sur la mission et sa cellule innovante sont conçues de A à Z pour le vol électrique. Rendez-vous sur www.eviation.co.

À propos de Clay Lacy Aviation

Fondée en 1968 par une légende de l'aviation et un pionnier du secteur, Clay Lacy Aviation est l'opérateur de jets privés le plus expérimenté au monde. Depuis plus de 50 ans, Clay Lacy Aviation gère, entretient et exploite dans le monde entier des avions à réaction de tous les grands constructeurs. Au service des chefs d'entreprise et des leaders mondiaux, des entreprises Fortune 500, des agences gouvernementales, des athlètes professionnels, des franchises sportives, des célébrités et des dignitaires. En offrant le plus haut niveau de sécurité, de service et de valeur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.claylacy.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1624897/Eviation_Partners_with_Clay_Lacy_Aviation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1509407/eviation_logo.jpg

