EVMANN prend sous son aile deux entreprises innovantes et en forte croissance

AMSTERDAM, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la stratégie de croissance mondiale mise en œuvre début 2021, les sociétés VSY Biotechnology GmbH-Allemagne et Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH-Allemagne, qui fabriquent et vendent leurs produits innovants dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'orthopédie dans plus de 90 pays et 6 continents, ont décidé de consolider leurs activités sous Evmann Investments Holding BV, aux Pays-Bas.

Dans son parcours commencé en 2007 avec l'engagement de fournir des produits qui contribuent à la santé humaine, aujourd'hui. Les sociétés VSY Biotechnology et Alsanza ont fourni leurs produits de haute technologie en ophtalmologie et orthopédie à travers environ 300 employés, et un total de 14 000 mètres carrés de fabrication et centre de distribution mondial en Allemagne et en Turquie. Maintenant, elles prévoient de croître encore plus rapidement avec leur nouvelle structuration sous le toit d'Evmann.

Outre l'ophtalmologie et l'orthopédie, Evmann prévoit également de réaliser des investissements mondiaux dans de nouveaux domaines thérapeutiques.

Le Dr. Ercan Varlıbaş, président d'Evmann Investments Holding, a déclaré : « la durabilité et l'innovation sont nos principales priorités pour atteindre notre objectif d'être une entreprise licorne d'une valeur de 1 milliard d'euros.

« Début 2021, nous avons renforcé notre conseil d'administration avec des experts de l'industrie et des professionnels de premier plan Nous avons élaboré nos plans à moyen et à long terme et créé nos stratégies pour atteindre nos objectifs étape par étape. Développer des produits innovants, les rendre disponibles pour les professionnels de la santé et les patients dans de nouvelles zones géographiques sont nos stratégies clés. Nous accélérons nos investissements en R&D, nous concentrons sur les développements de nos employés et améliorons notre plateforme dans un cadre mondial unique avec une perspective consolidée. Je suis convaincu que nous atteindrons nos objectifs plus rapidement et plus fort en rassemblant nos activités sous Evmann Investments Holding BV. »

Evmann Investments Holding BV

Evmann Investments Holding BV est une société holding qui a actuellement des investissements dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'orthopédie. Sa stratégie est d'investir en particulier dans des domaines créant de la valeur pour une vie plus saine sous sa devise « Invest for life » (Investir pour la vie).

Le siège social de la société est à Amsterdam, aux Pays-Bas, et gère ses activités mondiales par l'intermédiaire de ses deux principales sociétés allemandes du groupe, VSY Biotechnology Gmbh et Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH, livrant leurs produits dans plus de 80 pays via leur réseau de vente. Le développement de produits innovants par le biais d'activités de R&D est l'une de ses priorités stratégiques et son objectif principal est de créer une croissance durable dans tous les domaines dans lesquels il opère.

