EX-BOINAS VERDES DOS EUA QUE LEVARAM TERÇOS, ALIMENTOS E MEDICAMENTOS RETORNAM À POLÔNIA COM CRIANÇAS UCRANIANAS RESGATADAS

No "Mercy Hut" dos Cavaleiros de Colombo em Hrebenne, na fronteira com a Ucrânia, onde os refugiados são acolhidos com compaixão, comida, calor, atenção médica e uma capela, a equipe da Goya Cares encontrou um dos muitos refugiados em trânsito. Eles ouvem as palavras de Nella, que está com Andrei, seu filho de quatro anos. Ela repete o apelo feito por seu marido quando saiu de sua casa na Ucrânia: "Ame e proteja nosso filho, e eu protegerei e defenderei nosso país."

A equipe da Goya Cares ficou comovida pela incrível coragem, compaixão e amor de uma mãe a quem foi confiado o cuidado, a proteção e a alimentação de seu precioso filho.

"Testemunhar em primeira mão o incrível poder do amor e da proteção de uma mãe por seu filho dá esperança ao mundo de que o poder do amor pode derrotar o ódio e que o poder da oração derrotará o mal, aproximando-nos de Deus", disse Bob Unanue, presidente e CEO da Goya Foods.

FONTE Goya Foods, Inc.

