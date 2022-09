Ex-CEO da Tricentis e veterano renomado do setor de testes, Sandeep Johri ingressa no conselho da LambdaTest

Veterano do setor com mais de 25 anos de experiência, Sandeep fortalecerá internacionalmente o crescimento da LambdaTest

SÃO FRANCISCO, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Sandeep Johri, ex-CEO da Tricentis, ingressou no conselho da LambdaTest, uma plataforma líder em testes de qualidade contínua na nuvem. Sandeep, um veterano do setor de tecnologia, que levou a Tricentis a se tornar líder global em testes de software, desempenhará um papel fundamental para ajudar a LambdaTest em sua próxima fase de crescimento e expansão.

Sandeep, que tem mais de 25 anos de experiência em software empresarial, em sua última função foi CEO da Tricentis, uma plataforma líder de automação de testes empresariais. Um investidor prolífico, empreendedor em série e executivo de tecnologia, Sandeep cofundou e saiu de várias empresas, incluindo Oblix (Oracle), Dhingana (VMware) e Blue Lane Technologies (VMware). Ele tem sido um dos primeiros investidores e consultores de várias empresas de tecnologia nos Estados Unidos e na Índia, como Netezza, Persistent Systems, Alphonso, Cenzic, eBoodle e Dhingana. Ele também passou vários anos na HP, liderando os esforços de software da empresa, e foi fundamental na aquisição da Mercury Interactive por USD 4,5 bilhões.

Sandeep também faz parte da plataforma Pathfinders, uma iniciativa da Sequoia India and Southeast Asia que conecta criadores em estágio inicial com operadoras e investidores globais excepcionais para ajudá-los a ter sucesso em novos mercados. Ele ingressou no conselho da LambdaTest na sua condição de Pathfinder para dar à organização uma vantagem na expansão global.

Atualmente, Sandeep faz parte do conselho de organizações líderes e aconselha e orienta fundadores/CEOs com sua vasta experiência em liderança, estratégia, fusões e aquisições e gestão de produtos. Atualmente, ele também atua como consultor sênior do grupo Software and Enterprise Tech da TPG.

"Sandeep tem uma ampla experiência nas principais organizações globais de tecnologia e tem sido fundamental para transformar o setor nas últimas duas décadas. Estamos honrados em tê-lo no conselho da LambdaTest. Como um dos primeiros consultores da LambdaTest, ele desempenhou um papel fundamental em nossos estágios iniciais de crescimento. Agora, como membro do conselho, Sandeep será fundamental para transformar os negócios da LambdaTest para crescer em escala e mapear novos mercados empresariais", disse Asad Khan, CEO da LambdaTest.

"Na LambdaTest, estamos em um momento empolgante. Embora nos mantenhamos fiéis à nossa missão de construir uma plataforma em nuvem de testes contínuos de qualidade para facilitar a vida dos testadores e desenvolvedores, estamos revolucionando rapidamente o setor de DevSecOps como um todo. Sob a orientação de Sandeep, a LambdaTest está pronta para levar nossa inovação para um novo patamar", acrescentou Asad.

"Como parte do ecossistema de testes nos últimos mais de 25 anos, vi a evolução do setor. Todo o setor de testes de software agora está passando por uma grande mudança. A LambdaTest está na vanguarda dessa mudança, contribuindo para a maior comunidade de testes com produtos inovadores. Estou animado para ver o próximo capítulo tomar forma e espero trazer minha experiência para moldar o caminho de crescimento da LambdaTest", disse Sandeep Johri, membro do conselho da LambdaTest.

A LambdaTest arrecadou recentemente USD 45 milhões em uma rodada de investimento de risco liderada pela Premji Invest com a participação dos investidores atuais. A empresa também lançou a HyperExecute, uma plataforma de execução de testes inteligentes de última geração que ajuda os testadores e desenvolvedores a realizarem testes completos de automação na velocidade mais rápida possível.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma líder na nuvem de testes contínuos de qualidade que ajuda os desenvolvedores e testadores a enviar o código mais rapidamente. Mais de sete mil clientes, mais de um milhão de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

A plataforma LambdaTest oferece uma execução de testes segura, escalável e criteriosa para os clientes em diferentes pontos do ciclo de vida de suas DevOps (CI/CD).

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e de internet em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

A HyperExecute ajuda os clientes a executar e processar grades de teste na nuvem para qualquer plataforma e linguagem de programação em velocidades incrivelmente altas, a fim de reduzir o tempo dos testes de qualidade, o que ajuda os desenvolvedores a criar softwares com maior rapidez.

