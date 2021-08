Ex-executivo da Amazon ingressa no conselho consultivo da empresa SaaS sueca Innovation360

NOVA YORK, 10 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Innovation360, líder da categoria em soluções de inovação e crescimento, anuncia que John Rossman, ex-executivo da Amazon e especialista em liderança, está ingressando no conselho consultivo e investindo na Innovation360. Como diretor administrativo da Rossman Partners, autor de vários livros sobre estratégia e liderança e palestrante de destaque, John colaborará com a Innovation360 para cumprir a ampla visão da empresa de ajudar líderes e empresas a criar valor comercial duradouro por meio da inovação sistemática.

John Rossman, ex-executivo da Amazon e autor de liderança digital, presidirá o conselho consultivo e investirá na plataforma de inovação SaaS da sueca Innovation360. Neste vídeo, ele guia você pelas noções básicas do The Amazon Way. Magnus Penker, fundador e CEO da Innovation360, dá a você, neste vídeo, os cinco principais bloqueadores de inovação e crescimento. Ele é professor honorário, autor sucesso de vendas do Wall Street Journal e do USA Today e líder de renome internacional em inovação, sustentabilidade e transformação de negócios.

Trabalhando em estreita colaboração com o fundador e CEO Magnus Penker, ele presidirá o conselho consultivo global da Innovation360 para expandir internacionalmente, posicionar a Innovation360 como a principal provedora mundial de soluções de inovação e crescimento e construir uma rede de parceiros de consultoria.

Magnus Penker, autor sucesso de vendas do Wall Street Journal e do USA Today e líder de pensamento global em inovação, crescimento e sustentabilidade, disse: "Estamos muito satisfeitos em ter John como nosso parceiro para oferecer soluções de inovação líderes mundiais por meio de nossa rede de revendedores em 45 países. Chegou a hora de conectar os pontos à medida que enfrentamos desafios sem precedentes como uma comunidade mundial. Ser sistemático e planejar sobre a inovação é fundamental para a resolução e expansão de soluções."

"Todos os líderes querem o crescimento e os modos de negócios que a inovação pode oferecer, mas muitos não sabem como alcançar esses resultados de forma sistemática. A Innovation360 oferece as técnicas, a colaboração e a tecnologia conectada para cumprir a promessa da inovação", disse John Rossman. "Vamos incorporar muitas das estratégias e técnicas da Amazon à cartilha da Innovation360. Nossa paixão em comum é fazer parceria com nossos clientes e com a rede de parceiros de consultoria para atingir seu potencial, oferecendo uma agenda sistemática de inovação e crescimento."

INNOVATION360 GROUP: Desenvolve a tecnologia SaaS líder mundial para a geração de valor de inovação. A Innovation360 orienta empresas no aprimoramento de suas capacidades de inovação, na reformulação de sua proposta de valor e na aceleração do lançamento global no mercado, implementando sua abordagem e sistema baseados em pesquisa.

ROSSMAN PARTNERS INC: Dá consultoria aos clientes para competirem e vencerem na era digital. John Rossman, autor da série de livros The Amazon Way, é um analista de mídia requisitado, palestrante de destaque e consultor de empresas sobre liderança, centralização do cliente, crescimento e inovação. Ele publica o boletim informativo semanal The Digital Leader. Saiba mais em the-amazon-way.com.

