Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em evento online de lançamento de livro com relatos de sobreviventes do holocausto que vivem no Brasil

SÃO PAULO, 8 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Para celebrar os 76 anos do fim do holocausto, o Memorial do Holocausto fará live de lançamento do segundo volume do livro "Sobreviventes" no próximo domingo, 9, 17h30, com participação especial do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O livro foi escrito por Marcio Pitliuk, com ensaio fotográfico de Luiz Rampazzo e coordenação do Rabino Toive Weitman. A obra apresenta coletânea de 13 relatos de vítimas do holocausto que sobreviveram ao cruel regime nazista e chegaram ao Brasil, onde construiram novas histórias. A live terá mediação de Joyce Pascowitch.

Promovido pelo Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultural, que incentivaram a obra, o evento online terá a participação dos sobreviventes George Legmann, Janos Kovesi e Marika Gidali.

A live será transmitida nas redes do Memorial (YouTube e Facebook) e da Editora Maayanot (Facebook).

Serviço

Live de Lançamento: "Sobreviventes Volume II", Editora Maayanot

Data: 09/05/21

Horário: 17h30

Links:

youtube.com/MemorialdoHolocausto

facebook.com/memorialshoa

facebook.com/edmaayanot

FONTE Editora Maayanot

SOURCE Editora Maayanot