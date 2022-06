Exadel adquire CPQi, fornecedora líder de FinTech

Adição de recursos de FinTech avançados e serviços de transformação de ponta a ponta para mercados financeiros e concomitante aceleração da expansão geográfica da Exadel na América Latina e no Canadá

WALNUT CREEK, Califórnia, 22 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Exadel (www.exadel.com), empresa global de consultoria e engenharia de software, anunciou hoje a recente aquisição da CPQi (https://cpqi.com/), provedora líder de serviços de transformação para organizações financeiras em todo o mundo.

"Tenho o prazer de receber a CPQi na família Exadel. Esta nova parceria oferece uma ampla gama de recursos de FinTech, bem como experiência avançada em tecnologia nas áreas de automação de processos robóticos, tecnologia preditiva e serviços em nuvem que se somam significativamente à nossa oferta geral", declarou Darren Oberst, CEO da Exadel. "E com escritórios no Brasil, Chile, Peru, México e Canadá, a CPQi se encaixa perfeitamente com nossa maior expansão na América Latina e no Canadá. Estou confiante de que a adição de recursos e locais da CPQi juntamente com as ofertas de serviços e soluções da Exadel criará valor significativo para os clientes no mercado e continuará a impulsionar o crescimento."

"A disseminação geográfica, a cultura e a expansão da Exadel a tornam a escolha perfeita para nossa próxima etapa de crescimento", disse Terry Boyland, fundador e CEO da CPQi. "A combinação da nossa experiência na arena de tecnologia de mercados financeiros com os novos mercados e uma base de talentos muito maior da Exadel faz dessa uma combinação vencedora."

Com foco em áreas avançadas como bancos omnicanal, desenvolvimento de blockchain e inteligência artificial preditiva, a CPQi oferece serviços e recursos de consultoria e engenharia para instituições financeiras líderes nas Américas.

Sobre a CPQi

A CPQi é uma provedora líder de transformação digital e serviços gerenciados nas Américas, com foco exclusivamente em serviços financeiros. Com uma equipe de ex-CIO de bancos com ampla experiência de trabalho com algumas das maiores instituições financeiras do mundo, trazemos a experiência de "vida real" para nossos clientes.

Sobre a Exadel

A Exadel é uma empresa global de engenharia de software, consultoria de negócios e soluções, que cria as estratégias, plataformas e produtos transformadores que nossos clientes precisam para gerenciar e expandir seus negócios. Há mais de 20 anos desenvolvemos soluções que aceleram a velocidade, a qualidade e a eficiência de nossa entrega, agregando valor aos nossos clientes. A Exadel ajuda as empresas a aproveitar ao máximo seus dados, reduzindo gastos e aumentando a escalabilidade e o acesso. Líder de mercado em Agile distribuído, com reconhecimento pela Forrester, temos orgulho de nossa longa história de parceria com as maiores marcas em todos os setores. Para mais informações, acesse exadel.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Contato para a imprensa

Olivia Heel

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/524661/Exadel_Inc_Logo.jpg

FONTE Exadel

SOURCE Exadel