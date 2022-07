Exadel annonce sa nouvelle acquisition de Motion Software

L'entreprise étend sa présence européenne avec de nouveaux hubs et de nouveaux talents en Bulgarie, en Roumanie et en Turquie

WALNUT CREEK, Calif., 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Exadel ( www.exadel.com ), une société mondiale de conseil et d'ingénierie en logiciels, a annoncé aujourd'hui la récente acquisition de la société d'ingénierie en logiciels Motion Software ( https://motion-software.com/ ), spécialisée dans la blockchain, l'IA, l'analyse des données, la santé et l'apprentissage en ligne, et créatrice d'une plateforme de travail à distance de premier plan qui permet aux entreprises technologiques d'interagir avec les meilleurs talents numériques du monde entier.

« Je suis ravi d'accueillir la talentueuse équipe de Motion Software au sein d'Exadel », a déclaré Darren Oberst, PDG d'Exadel. « Ce partenariat augmente considérablement notre présence en Europe, en ajoutant des talents en Bulgarie, en Roumanie et en Turquie. La plateforme de travail à distance de Motion, conçue de A à Z, ouvre de nouvelles possibilités pour rationaliser le processus de jumelage pour nos clients, ainsi qu'une suite d'outils qui assurent le succès et le bien-être des spécialistes logiciels à distance à l'échelle mondiale. Je suis convaincu que l'ajout des capacités et des sites de Motion Software aux offres de services et de solutions d'Exadel créera une valeur importante pour nos divers talents et nos clients. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre l'équipe d'Exadel, une organisation en pleine croissance qui dispose de grands talents en matière d'ingénierie et de conseil », a déclaré Christo Peev, PDG de Motion Software. « Cette acquisition élargit le portefeuille d'excellentes opportunités de travail à distance pour notre personnel, en ajoutant des postes dans une variété d'entreprises différentes. »

La plateforme Motion Software permet à des centaines de spécialistes en logiciels à distance de travailler avec les entreprises technologiques les plus innovantes du monde entier. Nous sommes fiers de notre environnement de travail convivial qui valorise le dépassement de soi, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et le fait de toujours faire de notre mieux dans tous les aspects de notre vie. Tous les deux ou trois mois, nous voyageons pour nous retrouver dans différents endroits et passer du bon temps ensemble.

Exadel est une société mondiale d'ingénierie logicielle et de conseil aux entreprises, qui crée les stratégies, les plateformes et les produits innovants dont nos clients ont besoin pour gérer et développer leurs entreprises. Depuis plus de 20 ans, nous développons des solutions qui accélèrent la vitesse, la qualité et l'efficacité de nos prestations tout en apportant une valeur ajoutée à nos clients. Reconnu par Forrester comme un leader du marché en termes de développement de logiciels, nous sommes fiers de notre longue histoire de partenariat avec les plus grandes marques dans tous les secteurs. Pour plus d'informations sur les services et les domaines d'expertise d'Exadel, rendez-vous sur exadel.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

