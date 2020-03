Exaptive s'associe à la Fondation Bill & Melinda Gates pour lancer la COVID-19 Cognitive City

La réponse à une pandémie mondiale nécessite une collaboration mondiale. La COVID-19 Cognitive City recourt aux sciences des données pour favoriser la résolution de problèmes basée sur l'exaptation concernant le coronavirus.

OKLAHOMA CITY, 20 mars 2020 /PRNewswire/ -- Exaptive, Inc., en collaboration avec la Fondation Bill & Melinda Gates, a créé un environnement en ligne gratuit et accessible au public baptisé « cognitive city » (ville cognitive), qui se focalise sur la lutte contre la pandémie se propageant à travers le monde - le COVID-19. La COVID-19 Cognitive City est un lieu unique permettant de cataloguer les ensembles de données, analyses, outils, articles et questions de recherche actuellement produits par la communauté mondiale au sujet de cette maladie. De la même manière que les villes physiques ont démontré leur capacité à produire des innovations à maintes reprises via diverses interactions de réseau de leurs concitoyens, une ville cognitive utilise des données et des analyses de réseau pour encourager des collaborations de recherche novatrices parmi les chercheurs, les scientifiques de données, les décideurs politiques et les citoyens concernés.

La COVID-19 City est ouverte au public et conçue pour se développer grâce aux contributions des utilisateurs. Exaptive et ses partenaires considèrent que l'innovation n'est pas l'œuvre de génies solitaires, mais l'œuvre de réseaux collaboratifs connectés. À l'heure où de nouveaux actifs de connaissance sur le COVID-19 sont publiés quotidiennement, la COVID-19 City agit en tant que lieu unique permettant de cataloguer un corpus de connaissances croissant sur la maladie. Grâce à l'aide de visualisations interactives et d'algorithmes de réseau, la COVID-19 City met en relation des équipes multidisciplinaires qui ne travaillent pas normalement ensemble, et les aide à trouver des ressources non évidentes qui risqueraient autrement d'échapper à leurs recherches.

« Bien que les virus tels que le COVID-19 se propagent rapidement, le développement de vaccins et de traitement pour les stopper progresse lentement », a déclaré Mark Suzman, président-directeur général de la Fondation Bill & Melinda Gates. « Si nous entendons épargner le monde d'épidémies telles que le COVID-19, notamment pour les populations les plus vulnérables, il nous faut trouver un moyen de faire progresser plus rapidement la recherche et le développement. Ceci exige que les gouvernements, les entreprises privées et les organisations philanthropiques agissent rapidement pour financer la R&D. »

« Au cours des deux dernières décennies, nous avons constaté la croissance exponentielle des réseaux sociaux et des sciences des données », a déclaré Dave King, président-directeur général d'Exaptive, Inc, « Aujourd'hui confrontés au COVID-19, il nous faut combiner la puissance des deux. Un défi comme celui-ci n'exige pas un réseau social, mais un réseau cognitif au sein duquel tous les individus travaillant sur ce problème puissent s'appuyer sur les travaux des uns et des autres, et ne pas perdre du temps à recréer des analyses qui ont déjà été effectuées, ou à réinventer des outils qui ont déjà été conçus. En établissant un réseau de résultats intermédiaires des équipes, nous permettrons non seulement à la recherche de progresser plus rapidement, mais nous favoriserons également la réflexion latérale qui ouvre la voie à la visibilité en faveur de solutions innovantes. »

La COVID-19 City est immédiatement disponible à l'accès pour tous, et se trouve à l'adresse http://covid-19.cognitive.city.

À propos d'Exaptive, Inc. :

Fondée sur la conviction selon laquelle une innovation radicale peut être rendue possible, Exaptive, Inc. utilise la technologie pour fournir aux collaborateurs un ensemble complémentaire de perspectives partagées et uniques, et les associe à des actifs de connaissance susceptibles d'engendrer une prise de conscience multidisciplinaire, connue sous le nom d'exaptation. Grâce à sa plateforme logicielle Cognitive City, les individus, données et outils d'analyse sont reliés dans un environnement virtuel en ligne, qui est optimisé pour résoudre des défis complexes intensifs en données. Créée en 2011 à Boston, Exaptive est désormais basée à Oklahoma City, et la société est dirigée par David King.

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates :

Guidée par la conviction que toutes les vies humaines ont une valeur égale, la Fondation Bill & Melinda Gates a pour vocation d'aider chaque être humain à mener une vie saine et productive. Dans les pays en voie de développement, la fondation se focalise sur les actions susceptibles d'améliorer la santé des populations, et de leur donner les moyens de lutter contre la faim et l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à garantir que tous, particulièrement les plus démunis, aient accès aux opportunités nécessaires pour réussir à l'école, comme dans la vie. Basée à Seattle, dans l'état de Washington, la Fondation est présidée par son PDG, Mark Suzman et son coprésident William H. Gates Sr, sous l'égide de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett.

