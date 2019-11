Excelra anuncia a parceria com a Maruho para o reposicionamento de medicamentos para uso dermatológico

HYDERABAD, Índia, 20 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Excelra, empresa líder global em dados e análises, anunciou hoje a parceria com a Maruho, uma companhia farmacêutica especializada em dermatologia sediada em Osaka, visando o reposicionamento de medicamentos.

Sob o contrato, os cientistas de dados de reposicionamento de medicamentos e os especialistas da área terapêutica da Excelra atuarão em parceria com a equipe de pesquisas da Maruho para a descoberta e desenvolvimento de hipóteses terapêuticas inovadoras na dermatologia. A parceria também proporciona à Maruho o acesso à plataforma de reposicionamento de medicamentos (Drug Repurposing Platform – GRIP) proprietária da Excelra que abrange os seguintes elementos proprietários: banco de dados de reposicionamento, algoritmos de reposicionamento, ferramentas analíticas e mecanismo de visualização. O banco de dados da GRIP foi desenvolvido para acumular dados químicos (acima de 7 milhões de entidades químicas), dados biológicos e dados clínicos (mais de 200.000 pontos de dados) que contribuem conjuntamente para mais de 10 milhões de associações entre a tríade 'medicamento-doença-alvo'.

Dr. Nandu Gattu, vice-presidente sênior da divisão Pharma Analytics da Excelra disse: "Estamos entusiasmados com a oportunidade de trabalhar com a equipe de pesquisas da Maruho para auxiliar na extensão de sua cadeia dermatológica. Juntos nós visamos descobrir tratamentos inovadores para aprimorar a qualidade de vida de milhões de pacientes em todo o mundo".

Sobre a Excelra:

As soluções de dados e análises da Excelra empoderam a inovação nas ciências da vida entre a cadeia de valor, da molécula para o mercado. A vanguarda da Excelra origina-se de uma fusão integrada de dados, conhecimento profundo de domínio e ciência dos dados. A equipe multifacetada da empresa ajuda a harmonizar grandes volumes de dados desestruturados e discrepantes; analisa dados utilizando tecnologias de ponta de inteligência artificial e aprendizagem de máquina; e galvaniza decisões orientadas por dados para revelar eficiências operacionais e acelerar o desenvolvimento de medicamentos. Como fornecedora de soluções avançadas de ponta a ponta, a Excelra auxilia a quebrar os silos, integrar dados e análises em tecnologias ômicas, ensaios clínicos e evidências do mundo real (RWE na sigla em inglês) para a revelação de oportunidades e insights inovadores. Nos últimos 17 anos, a Excelra tem sido a parceira de dados e análises preferida de mais de 150 clientes, incluindo 15 das 20 maiores empresas farmacêuticas. www.excelra.com

Sobre a Maruho

A Maruho Co., Ltd. está sediada em Osaka e é líder em pesquisas e desenvolvimento, manufatura e comercialização de produtos dermatológicos no Japão. Fundada em 1915, a empresa conta com 1.512 funcionários (no fim de setembro de 2018) e registra vendas líquidas de aproximadamente 78,57 bilhões de ienes no ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2018. Em busca da "Excelência em dermatologia", sua visão corporativa de longo prazo, a Maruho empenha-se para obter a melhoria da saúde e da qualidade de vida ao redor do mundo. www.maruho.co.jp/english/

Informações para contato:

Dorothy Paul – diretora de marketing

Tel.: +91-9908130236

E-mail: Dorothy.paul@excelra.com

FONTE Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd

