Excelra faz parceria com a HotSpot Therapeutics para aprimorar os esforços da descoberta de medicamentos alostéricos

HYDERABAD, Índia e Boston, 26 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Excelra, uma organização líder global de dados e análises digitais, anunciou hoje uma parceria com a HotSpot Therapeutics, Inc., uma empresa de biotecnologia pioneira na descoberta e desenvolvimento de terapias alostéricas de pequenas moléculas para o tratamento de câncer e doenças autoimunes. A HotSpot Therapeutics planeja implantar dados do principal produto GOSTAR do Excelra em direção a alvos proteicos selecionados para aumentar seu pipeline de candidatos a inibidores alostéricos.

A parceria visa aprimorar os esforços de descoberta e desenvolvimento de medicamentos da HotSpot, incorporando conjuntos de dados de alta qualidade e anotados do GOSTAR nos modelos de aprendizado de máquina (AM) e inteligência artificial (IA) da HotSpot. Com a integração dos dados da GOSTAR, a HotSpot continuará a avançar na descoberta e desenvolvimento de pequenos candidatos à terapia com moléculas direcionadas a alvos alostéricos que têm dificuldade de serem drogados ou que não não combatíveis com as abordagens tradicionais de pequenas moléculas.

A GOSTAR fornece uma visão única de 360⁰ de mais de oito milhões de pequenas moléculas e captura a visão mais atualizada do espaço químico com informações sobre estruturas químicas e suas propriedades biológicas, incluindo associação, in vitro, in vivo, ADME, toxicidade e propriedades físico-químicas O conteúdo do GOSTAR é meticulosamente selecionado com um exclusivo processo de certificação ISO-QMS.

"A parceria com a HotSpot Therapeutics permite uma aplicação empolgante de hit mining, uma vez que combina modelos de IA/AM e algoritmos baseados em estrutura para acelerar a identificação de sucessos e a diversificação química na área alostérica", disse Norman Azoulay, diretor de produtos científicos da Excelra.

"A plataforma de descoberta de drogas HotSpot's Smart AllosteryTM tem fornecido um pipeline de pequenos candidatos inibidores de moléculas direcionados para alvos que têm dificuldade de serem drogados ou ainda a serem drogados em câncer e doenças auto-imunes", disse Geraldine Harriman, Ph.D., Co-Fundadora e Diretora Científica da HotSpot Therapeutics. "Nossa parceria com a Excelra tem o potencial de expandir uma parte dos recursos viabilizados por IA da HotSpot, permitindo o avanço adicional de nosso pipeline de metas com pontos de acesso naturais identificados, bem como o projeto de novos moduladores alfandegários."

Sobre Excelra e GOSTAR

As soluções de dados e análises digitais da Excelra promovem a inovação nas áreas de ciências da vida, desde a descoberta até a comercialização. A Excelra Edge deriva da harmonização de conjuntos de dados heterogêneos e da aplicação de conhecimentos e tecnologias inovadores de bioinformática para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos com dados confiáveis e orientados para resultados. O GOSTAR da Excelra está disponível como um aplicativo para os usuários buscarem e descobrirem compostos. Além disso, é oferecido por meio de IPAs e como um conjunto de dados para serem baixados para alimentar bibliotecas internas e modelos de aprendizado de máquina.

Para mais informações sobre o GOSTAR, acesse www.gostardb.com

Sobre a HotSpot Therapeutics, Inc.

A HotSpot Therapeutics tem como foco a ocorrência natural de "pockets" em determinadas proteínas que são referidas como "pontos de acesso naturais" que são decisivos no controle da função da proteína celular. Em grande parte não explorados pelo setor, esses "pockets" têm potencial significativo para a descoberta de medicamentos e oferecem o projeto sistemático de pequenas moléculas altamente potentes e seletivas que exibem uma nova farmacologia. A plataforma proprietária da empresa Smart Allostery™ utiliza abordagens computacionais e mineração de dados orientada por IA de conjuntos de dados grandes e altamente diversificados para identificar hotspots naturais, integrados com um conjunto de ferramentas de farmacologia sob medida e química sob medida que a empresa acredita que permitirá a entrega rápida de moléculas pequenas de qualidade superior em hotspots-alvo. A HotSpot estabeleceu um pipeline de pequenas moléculas alostéricas diferenciadas para o tratamento de câncer e doenças autoimunes. Para saber mais, acesse https://www.hotspotthera.com

