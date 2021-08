Excelra lança uma versão reimaginada do GOSTAR, seu aplicativo de relação entre estrutura e atividade, com um conjunto inovador de novos recursos para acelerar o ciclo de descoberta de medicamentos

HYDERABAD, Índia, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Excelra, empresa global de análise de dados e ciência de dados, revelou uma versão aprimorada do GOSTAR, seu principal banco de dados de química. As melhorias oferecem recursos avançados de pesquisa, análise e visualização que permitem que cientistas que trabalham com a descoberta de medicamentos acelerem a identificação positiva e o processo de otimização de leads.

"Os pesquisadores dedicados à descoberta de medicamentos precisam garantir que estão obtendo a visão mais ampla possível dos dados de atividades de estrutura, ao mesmo tempo que conseguem detalhar prontamente os pontos de dados mais significativos. A nova versão do GOSTAR foi reimaginada com base no amplo feedback dos usuários a fim de oferecer aos pesquisadores uma interface intuitiva que reduz o tempo de lançamento de novos medicamentos no mercado. Ela incorpora recursos analíticos, eliminando a necessidade de utilizar várias ferramentas para avaliar compostos, ao mesmo tempo que fornece dados diretamente dentro do aplicativo. O resultado é um processo rápido e mais confiante de tomada de decisão", disse Norman Azoulay, diretor de produtos científicos.

Os recursos líderes do setor do GOSTAR incluem:

Pesquisa avançada: descubra dados de forma mais rápida com recursos dinâmicos, flexíveis e de busca interativa

Visualização SAR: visualize, classifique e exporte estruturas com base na atividade em relação a metas de interesse

Análises: compare compostos e realize par molecular, subestrutura máxima comum e análises de eficiência de ligante em comparação com eficiência de lipofilicidade do ligante

Todos os dados do GOSTAR, que agora inclui mais de oito milhões de compostos, juntamente com dados de bioatividade, são submetidos a um processo de controle de qualidade com certificação QMS-ISO de três níveis. A padronização e normalização de todos os dados oferecem mais clareza, ao mesmo tempo que garantem que eles sejam comparáveis de forma direta e imediata.

"A Excelra tem como objetivo transformar dados de ciências da vida em dados acionáveis para nossos clientes de P&D. As melhorias feitas no GOSTAR irão aprimorar a capacidade de fazer previsões significativas e de levar a pipelines mais promissores", disse Anandbir Singh Brar, CEO da Excelra.

O GOSTAR está disponível como um aplicativo para os usuários buscarem, encontrarem e descobrirem compostos. Além disso, é oferecido por meio de IPAs e como um conjunto de dados para download para alimentar bibliotecas internas e modelos de aprendizado de máquina.

Para mais informações sobre o GOSTAR, acesse www.gostardb.com

Sobre a Excelra

As soluções de dados e análises da Excelra promovem a inovação nas áreas de ciências da vida, desde a molécula até a comercialização. O Excelra Edge é o fruto de uma combinação perfeita de ativos de dados exclusivos, experiência em domínios e ciência de dados, que aceleram a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos. Para mais informações, acesse www.excelra.com.

