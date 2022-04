Excelra réalise un investissement stratégique dans Anlitiks, une société de conseil spécialisée en technologies perturbatrices de recherche sur l'économie de la santé et les résultats et d'analyse des DPMR

L'investissement renforce l'avancée d'Excelra dans les champs de la recherche sur l'économie de la santé et les résultats et de l'analyse des données probantes du monde réel (DPMR). Cet accord reflète l'engagement d'Excelra non seulement à l'égard de la découverte et de la commercialisation de médicaments, mais aussi envers une approche combinant l'expertise scientifique approfondie avec des solutions de technologie et d'analyse de pointe.

Anlitiks, dont le siège se situe à Boston, est une société spécialisée en recherche sur l'économie de la santé et les résultats et en DPMR fondée par Kannan Rajagopalan, un entrepreneur technologique. Selon M. Rajagopalan, Anlitiks a pour mission d'aider les organisations de sciences de la vie à traduire rapidement les données du monde réel en preuves de valeur, en utilisant une approche unique alliant données, plateforme et service. L'entreprise est alimentée par, RapidAnalyzer™ , la plateforme flexible et indépendante des données d'Anlitiks, qui prend en charge le cycle de vie entier de la recherche sur l'économie de la santé et les résultats et de l'analyse des DPMR, c'est-à-dire l'hypothèse ; l'intégration, l'analyse et la visualisation des données ; et la génération du rapport de recherche. RapidAnalyzer™ transforme le paysage concurrentiel en réduisant considérablement le temps requis pour obtenir des informations précieuses sur les données à grande échelle, permettant aux utilisateurs d'achever le processus en quelques semaines au lieu de quelques mois.

La Dre Krithika (Kitty) Rajagopalan, une dirigeante chevronnée de l'industrie qui possède une riche expérience en matière de recherche sur l'économie de la santé et les résultats, de DPMR, de tarification et d'accès au marché et qui a publié de nombreux travaux dans ces domaines, est présidente et directrice scientifique d'Anlitiks. À ce titre, elle dirige les efforts de l'entreprise visant à élaborer des stratégies en matière de produits remboursables pour les organisations biopharmaceutiques.

Anandbir Brar, PDG d'Excelra, a déclaré : "Anlitiks a un modèle d'affaires unique alliant plateforme et services de conseil. Notre modèle combine ainsi une équipe d'experts en recherche sur l'économie de la santé et les résultats hautement qualifiés et expérimentés avec une plateforme intégrée, RapidAnalyzer™, qui permet d'exécuter de grands volumes de flux de travail analytiques. Notre force collective aidera les organisations de sciences de la vie à prendre des décisions à la fois rapides et éclairées."

Pour les acteurs de l'industrie des sciences de la vie, les données et la transformation numérique sont désormais des éléments stratégiques essentiels qui leur permettent de briser les silos entre la multiomique, les essais cliniques et les données du monde réel. Le partenariat avec Anlitiks fait avancer la mission d'Excelra, qui consiste à utiliser une science des données axée sur le domaine pour favoriser l'innovation, tant au stade de la découverte qu'au stade de la commercialisation.

Kannan Rajagopalan a affirmé : "Nous avons pour vocation d'être une force perturbatrice alimentée par la technologie, qui utilise les données réelles pour générer rapidement des informations exploitables destinées à l'industrie des sciences de la vie. Les domaines d'intérêt d'Excelra cadrent parfaitement avec notre stratégie de croissance, et ce partenariat marque le début d'un parcours passionnant."

À propos d'Excelra

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, de la découverte au marché. L'avantage d'Excelra provient de l'harmonisation d'ensembles de données hétérogènes, et de l'application d'un savoir-faire et de technologies bio-informatiques innovantes pour accélérer la découverte et le développement de médicaments grâce à des informations fiables et axées sur les résultats.

Pour de plus amples informations, consultez le site : https://www.excelra.com.

À propos d'Anlitiks

Anlitiks est une organisation d'analyse de premier plan dans le domaine des soins de santé. L'organisation se consacre à traduire les données du monde réel en preuves de valeur, en utilisant un modèle unique et indépendant des données alliant plateforme et service.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.anlitiks.com.

