Excelya wählt Veeva Vault eTMF, um die Durchführung klinischer Studien in ganz Europa zu beschleunigen

BARCELONA, Spanien, 10. November 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Excelya, ein europäisches Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Sitz in Frankreich, die Standardisierung auf Veeva Vault eTMF in 25 Ländern in Europa vollzieht. Durch die Vereinfachung der Verwaltung von Studienstammdaten (TMF) kann Excelya die Durchführung klinischer Studien beschleunigen und dazu beitragen, dass Behandlungen schneller zu den Patienten gelangen, die sie benötigen.

„Es ist uns wichtig, die klinischen Studien für unsere Kunden so effizient wie möglich zu gestalten", sagte Alan Morgan, CEO von Excelya. „Wir sind stolz auf unsere hochqualifizierten Vault eTMF-Spezialisten, die unseren Kunden bei der Einführung ihrer eTMF helfen. Die Sponsoren können sich darauf verlassen, dass unsere Studien mit branchenführenden Lösungen durchgeführt werden, die die Studienüberwachung verbessern und die Zeit bis zur Entscheidungsfindung verkürzen."

Excelya umfasst Studien der Phasen I bis IV in einem breiten Spektrum von Therapiegebieten, darunter Onkologie, Hämatologie und Neurowissenschaften. Mit Vault eTMF ist Excelya nun in der Lage, die Dokumentation und die Prozesse für klinische Prüfungen digital zu erstellen, so dass das TMF in Echtzeit inspizierbar ist. Dies hilft den Teams von Excelya, die Sichtbarkeit zu erhöhen, die Zusammenarbeit intern und mit den Sponsoren zu verbessern und die Einhaltung der sich ändernden Branchenvorschriften, einschließlich der bevorstehenden EU-Verordnung über klinische Prüfungen, zu gewährleisten.

„CROs wie Excelya stehen an der Spitze der branchenweiten Bemühungen, die Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren und sicherzustellen, dass Sponsoren für Inspektionen bereit sind, damit sie sich auf ihre Kernaktivitäten konzentrieren können", sagte Pinar Bérénice Bénet, Senior Director of Strategy bei Veeva Vault Clinical. „Wir freuen uns, mit Excelya zusammenzuarbeiten, um die Umstellung auf patientenzentrierte, papierlose Studien zu unterstützen."

Vault eTMF, ein Teil der Veeva Vault Clinical Operations Suite , ermöglicht Sponsoren und CROs die Umgestaltung des klinischen Betriebs durch den Einsatz eines digitalen TMF auf einer einzigen Cloud-Plattform. Mit den klinischen Anwendungen von Veeva können CROs die Überwachung von Studien verbessern, End-to-End-Prozesse rationalisieren und die Zusammenarbeit mit Sponsoren während des gesamten klinischen Studienprozesses verbessern.

Informationen zu Excelya

Excelya ist ein unabhängiges europäisches Auftragsforschungsinstitut mit über 800 Mitarbeitern in 25 Ländern in ganz Europa. Excelya bietet alle Kooperationsmodelle an, von der Beratung über funktionales Service Providing bis zum Full-Service. Das Unternehmen bietet diese Forschungsdienstleistungen in verschiedenen Branchen an, darunter Pharmazeutik, Biotechnologie, medizinische Geräte, Kosmetik und Ernährung. Als voll integriertes CRO übernimmt Excelya die Planung und Durchführung von klinischen Studien der Phase I bis hin zu Post-Marketing-Studien, Sicherheits-, Biometrie- und Marktzugangsprojekten. Excelya hat es sich zur Aufgabe gemacht, herausragende Experten zur Verfügung zu stellen, die Hand in Hand mit ihren Kunden arbeiten, um die End-to-End-Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen, die Datenwissenschaft zu nutzen und die Patientenversorgung neu zu gestalten.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die globale Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter veeva.com/eu/de.

