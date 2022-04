Exchange de criptomoedas BingX otimiza experiência de traders com versão 3.0

SINGAPURA, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A BingX atualizou sua plataforma para a versão 3.0, visando aumentar sua competitividade e facilitar o uso para os traders.

Entre os novos recursos, uma integração com os mercados à vista e de contratos permite que os usuários visualizem simultaneamente e com facilidade seus mercados à vista e de contratos favoritos. Essas condições de mercado do momento disponíveis a qualquer instante são extremamente úteis para os traders profissionais.