Exclusif expande para América Latina com produção da Película Inteligente no Brasil

SÃO PAULO, 14 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Com uma história de vanguarda na utilização de Películas Inteligentes no país, a empresa Exclusif agora se consolida no segmento com a criação de um parque industrial brasileiro, com capacidade para produzir mais de 3 mil m² por mês da Película Inteligente, nova tecnologia que promete revolucionar o mercado de cortinas, segundo Stefano Velludo, fundador da empresa. "Este é apenas o começo de um projeto de expansão que está buscando Smart Money para a ampliação da produção da Película Inteligente no Brasil", explica.

O trabalho da empresa junto à tecnologia de polarização vem desde 2014. Os primeiros projetos englobavam uma montagem completa dessa tecnologia integrada a sistemas de automação, segurança, áudio e vídeo. Entretanto, um dos problemas mais recorrentes estava relacionado à dificuldade de negociação e comunicação com os fornecedores chineses, fabricantes desse produto usado até então. "Tendo em vista que a aplicação adequada do produto depende de medidas milimétricas e que a comunicação com os chineses é complexa, passamos a produzir a película, provendo mais qualidade, facilidade para o consumidor e com preço mais acessível", comenta Stefano Velludo.

Em 2019, as divisões de automação, áudio e vídeo e segurança da Exclusif foram adquiridas por outra empresa, que oferece projetos de automação residencial e predial personalizados de acordo com as demandas de cada cliente.

Após esta venda, a empresa abriu caminho para se dedicar exclusivamente à produção da Película Inteligente, que hoje é de 800 a 1.200m² por mês. "Já iniciamos o projeto da construção do novo parque industrial, que terá mais 1.000 m² para ampliar nossa capacidade produtiva. Hoje, já temos 50 pontos de revendas ativas espalhados pela América Latina", explica o CEO sobre o local no qual serão produzidas novas versões da Película Inteligente, que devem utilizar ainda mais tecnologia e 100% nacionalizadas, consequentemente, diminuindo custos operacionais e expandindo o alcance do produto no mercado latino americano.

Aliado a esse projeto, a Exclusif abriu um processo para captação de investimentos com intuito de angariar recursos para a construção de um novo parque industrial e para a compra de maquinários com tecnologia avançada. A empresa já possui o certificado de origem da Película Inteligente, documento esse providenciado pelo exportador com intuito de comprovar a origem brasileira da mercadoria, permitindo a ambas as partes a isenção ou redução de impostos decorrentes dos acordos internacionais. A empresa agora está focando estritamente em "Smart Money", ou seja, investidores que não apenas apliquem recurso financeiro, mas que atuem em um segmento correlacionado e tenham como agregar ao crescimento exponencial da empresa. Dentre essas entidades, estão em foco as grandes incorporadoras como Cyrela, JFL, Ez Tec e outras. "Devemos arrecadar 25 milhões com investidores dispostos a contribuir com o projeto, chegando a 500 revendas homologadas da película inteligente no mercado latino-americano até início de 2021", relata.

FONTE Jornal A Cidade

