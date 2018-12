Exclusiva mundial en HOLA! USA: Thalía nos muestra las mil y una facetas de esa creatividad que la mantiene como la reina indiscutible del pop latino y nos cuenta además, cómo hace para "arrasar" en las redes sociales

Portada en alta resolución aquí:

"Esos son los detalles que revelan a la mujer detrás de la estrella; que hablan no sólo de su generosidad y delicadeza, sino también de su humanidad, porque con ese gesto transformó un día de trabajo en un momento mágico para recordar", señaló Sirgado.

También en esta edición Cecilia Suárez, la nueva megaestrella de México, quien causa sensación con su papel en la serie La casa de las flores, habló en exclusiva con HOLA USA! Desde el Hotel Downtown en Ciudad de México nos reveló cómo maneja esta avasalladora ola de fama, las razones por las que no habla de su hijo Teo y su papel como ardiente defensora de la mujer ante la ONU.

Ana Patricia Gámez nos presenta a Gael Leonardo, su segundo retoño y cómo es la relación con su hermanita mayor, la adorable Giulietta. Fotos exclusivas en la intimidad de su hogar en Miami, en el mejor proyecto de su vida: su familia.

La periodista puertorriqueña Maria Celeste Arrarás cuenta cómo se siente al verse representada en El secreto de Selena, la serie que estrena en el 2019 por Telemundo, basada en el libro de su autoría. También confiesa qué sueños le quedan por alcanzar y nos revela una faceta íntima que muy pocos conocen.

En esta edición también encontrarás las 10 cosas que debes saber sobre la futura Royal Mom Meghan Markle y los looks maternales que ha impuesto en sus primeros meses de gestación del primer hijo del adorado príncipe Harry.

Todo el glamour de la moda, hecha en Colombia, con la diseñadora Johanna Ortiz y los secretos mejor guardados de Karen Walker, la diseñadora favorita de la realeza. También en moda, el gran regreso de la logomanía a tu armario de esta temporada.

Además, los lugares más hot para escapar este invierno y los escenarios de las fiestas reales, desde el espléndido palacio de Buckingham hasta la bella Casa Sandringham. Recetas para cerrar el año con broche de oro con dos de los chefs más solicitados del momento.

En H! Style, lo más in en moda y belleza: qué hacer con tu cuerpo una vez que bajas de peso, los cuatro must para el cuidado de la piel y los trucos para conseguir el look de la it girl Margherita Missoni. También los productos favoritos de la modelo portuguesa de Victoria's Secret y férrea activista contra la crueldad animal, Sara Sampaio.

Y como regalo especial, un espectacular flashback con algunas de las portadas más emblemáticas de ¡Hola! a lo largo de su historia, para comenzar a celebrar el aniversario número 75 de la revista.

Acerca de ¡HOLA!:

Fundada en 1944, la revista ¡HOLA! se ha convertido en una de las líderes mundiales en su campo. Su larga historia publicando las mejores fotografías de celebridades y de la realeza la ha convertido en un icono internacional de glamour, precisión informativa y buena calidad. La empresa española HELLO! & ¡HOLA! Media, Inc. publica 30 ediciones internacionales en 10 idiomas en los cinco continentes. ¡HOLA! alcanza a 25 millones de lectores en todo el mundo, tiene 24 millones de visitas mensuales únicas y más de 13 millones de seguidores en las redes sociales, y es vista por 21.5 millones en su canal de transmisión, ¡HOLA! TELEVISIÓN.

