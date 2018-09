Exclusive Partners será a responsável pela auditoria do Jatobá PR 2018

SÃO PAULO, 6 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Para garantir um olhar externo austero sobre as práticas do Prêmio Jatobá PR 2018, a Exclusive Partners foi contratada e irá realizar a auditoria do evento. A empresa irá acompanhar todos os procedimentos e processos da premiação, para garantir a confiabilidade do resultado.

"Caberá à Exclusive Partners conferir os procedimentos da premiação e garantir que todos os processos estão sendo realizados com seriedade e sem favorecimentos de qualquer ordem" explica Hélio Garcia, membro do Gecom e diretor da Business News Online. A empresa também irá certificar que os jurados se encaixem dentro do perfil definido para o prêmio, assim como se as planilhas de pontuação irão seguir com rigor o estabelecido pelo jurado.

O Prêmio Jatobá PR chega esse ano em sua segunda edição e segue com as inscrições abertas em 11 das 14 categorias que celebram as maiores agências e cases do Brasil, assim como as melhores práticas do ramo.

Na primeira edição, em 2017, o Jatobá PR recebeu 104 inscrições, com participação de 52 agências de todo o País. As inscrições para a edição de 2018 podem ser feitas diretamente no www.jatobapr.com.br. Outras informações no 11-5576-5600 com Dalila Ferreira (dalilaferreira@megabrasil.com.br).

