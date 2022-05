Executivo Maneesh Sharma da GitHub ingressa na LambdaTest como diretor de operações

Com mais de 22 anos de experiência, até recentemente, Maneesh liderava o crescimento impressionante e as operações da GitHub India. Sob sua liderança, a Índia foi o mercado de crescimento mais rápido da GitHub, chegando a mais de oito milhões de desenvolvedores, além de uma sólida base de clientes. Ele também ocupou cargos de liderança em grandes empresas de tecnologia, como Adobe e SAP, e foi Java Ambassador na Sun Microsystems, onde impulsionou o engajamento do desenvolvedor em toda a APAC.

"Como toda empresa está se tornando uma empresa de software, a experiência do cliente está no centro de todos os produtos e serviços digitais. Assim como a segurança, os testes também estão cada vez mais mudando para a esquerda, à medida que os desenvolvedores e testadores desenvolvem experiências de produto confiáveis e consistentes. O ritmo do desenvolvimento de softwares exige uma infraestrutura de testes robusta e escalável para as empresas", disse Maneesh Sharma, diretor de operações da LambdaTest. "A LambdaTest inovou com suas plataformas e produtos que ajudam os desenvolvedores a romperem com as plataformas de testes antigas. Com raízes em código aberto e foco na comunidade de testes de software, estou entusiasmado em me unir a essa incrível equipe para ajudar todo desenvolvedor a fazer um software melhor."

Maneesh também atua no ecossistema de startups como investidor, consultor e, principalmente, um interlocutor dos empreendedores. Atualmente, ele faz parte do conselho consultivo de treinamentos da All India Management Association (AIMA) e do comitê de direção de armazéns NASSCOM 10000 Startups e também é mentor no NASSCOM DeepTech Club.

"Maneesh possui uma experiência de primeira linha, tendo ocupado vários cargos em diversas regiões em empresas globais de tecnologia, e nos sentimos privilegiados por recebê-lo na LambdaTest", disse Asad Khan, CEO da LambdaTest. "A LambdaTest tem a missão de facilitar a vida cotidiana dos testadores e desenvolvedores. Estamos desenvolvendo uma plataforma de testes moderna, adequada para as necessidades de teste atuais e futuras da comunidade, e a experiência de Maneesh nos ajudará imensamente a levar nossa inovação para o mercado global."

Em março, a LambdaTest arrecadou USD 45 milhões em uma rodada de investimento de risco liderada pela Premji Invest com a participação dos investidores atuais. Recentemente, a empresa também lançou dois produtos pioneiros: a HyperExecute, uma plataforma de orquestração de testes inteligentes de última geração, que ajuda os testadores e desenvolvedores a realizar testes completos de automação na velocidade mais alta possível, e a Test-at-Scale (TAS), uma plataforma de inteligência de testes.

A plataforma da LambdaTest é utilizada por mais de um milhão de desenvolvedores e testadores em todo o mundo. A empresa realizou mais de 100 milhões de testes desde sua fundação e aumentou seus negócios em 300% no ano passado. Utilizando as ofertas da empresa, seus clientes conseguiram um tempo de lançamento no mercado 95% mais rápido, aumentar sua produtividade de lançamento em 62% e identificar 67% dos problemas antes do lançamento.

A LambdaTest é uma plataforma líder de orquestração e execução de testes. Sua plataforma central de execução de testes permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e de Internet em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes. Entre outras ofertas da empresa estão a HyperExecute, uma plataforma de orquestração de testes inteligentes de última geração, que ajuda as empresas a realizar testes completos de automação na velocidade mais alta possível, e a Test-at-Scale (TAS), uma plataforma de inteligência de testes.

Mais de 500 empresas e mais de um milhão de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

Até o momento, a LambdaTest arrecadou cerca de USD 70 milhões em financiamentos de grandes investidores como Premji Invest, Sequoia Capital India, Telstra Ventures, Blume Ventures e Leo Capital, entre outros.

