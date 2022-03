EXEEVO ANNONCE UNE CONNECTIVITÉ HYBRIDE/À DISTANCE INNOVANTE OPTIMISÉE PAR MICROSOFT TEAMS AVEC UNE INTÉGRATION NATIVE DANS LA PLATEFORME DE RELATION CLIENT OMNIPRESENSE

Intégration native : la communication circule facilement et en temps réel entre Omnipresence et Teams grâce à la possibilité de lancer Teams à partir de Omnipresence ou de lier une activité à Omnipresence à partir de Teams, que ce soit pour des événements, des réunions, des appels ou des discussions.

la communication circule facilement et en temps réel entre Omnipresence et Teams grâce à la possibilité de lancer Teams à partir de Omnipresence ou de lier une activité à Omnipresence à partir de Teams, que ce soit pour des événements, des réunions, des appels ou des discussions. Capacités de réunion : les utilisateurs ont accès à l'ensemble des capacités d'Omnipresence et de Teams, notamment la possibilité d'ajouter ou de partager du contenu avant et pendant une réunion, d'obtenir le consentement du client, de capturer des signatures, de créer des dépôts d'échantillons et des commandes de vente.

les utilisateurs ont accès à l'ensemble des capacités d'Omnipresence et de Teams, notamment la possibilité d'ajouter ou de partager du contenu avant et pendant une réunion, d'obtenir le consentement du client, de capturer des signatures, de créer des dépôts d'échantillons et des commandes de vente. Contrôles audio, vidéo et de présentation en temps réel : en plus de la fonctionnalité Omnipresence, toutes les fonctions de Teams sont activées, y compris l'affichage de la galerie et des intervenants, le tableau blanc, l'enregistrement audio et vidéo, la traduction, la création de notes de réunion, etc. Les réunions sont extensibles de 1 à plus de 1 000 participants dans une session face à face en direct, avec un suivi complet au sein de la plateforme d'expérience client EXEEVO, afin que toute l'organisation puisse en bénéficier.

en plus de la fonctionnalité Omnipresence, toutes les fonctions de Teams sont activées, y compris l'affichage de la galerie et des intervenants, le tableau blanc, l'enregistrement audio et vidéo, la traduction, la création de notes de réunion, etc. Les réunions sont extensibles de 1 à plus de 1 000 participants dans une session face à face en direct, avec un suivi complet au sein de la plateforme d'expérience client EXEEVO, afin que toute l'organisation puisse en bénéficier. Agnostique en termes de périphériques et de navigateurs : compatibilité assurée dans les environnements de bureau, de tablettes et de mobiles, y compris les systèmes d'exploitation et les navigateurs iOS, Android et Windows. De plus, vous pouvez utiliser votre ordinateur et votre téléphone ensemble lors de réunions sans conflit, pour un partage et un contrôle de la communication plus flexibles.

compatibilité assurée dans les environnements de bureau, de tablettes et de mobiles, y compris les systèmes d'exploitation et les navigateurs iOS, Android et Windows. De plus, vous pouvez utiliser votre ordinateur et votre téléphone ensemble lors de réunions sans conflit, pour un partage et un contrôle de la communication plus flexibles. Une cybersécurité robuste : l'intégration permet à Microsoft Team d'adhérer aux normes de cybersécurité de classe mondiale ISO 27001 et SSAE16 SOC, ainsi qu'à la gestion intégrée des appareils mobiles, afin de préserver la sécurité des données.

L'intégration d'Exeevo Omnipresence avec Teams sera disponible en mars 2022 Le premier client, Go-Live, compte plus de 1 800 représentants commerciaux, interagissant avec plus de 150 000 professionnels de la santé, menant plus de 200 000 réunions à distance par trimestre.

« Chez EXEEVO, nous nous engageons à éliminer les obstacles pour créer des environnements efficaces et productifs qui améliorent la façon dont les entreprises des sciences de la vie communiquent et collaborent avec leurs clients et leurs parties prenantes, ainsi qu'en interne », a déclaré Derek J. Evans, directeur en chef de la croissance. « Notre intégration offre aux entreprises une expérience de communication sécurisée, riche en fonctionnalités et familière à travers la plateforme d'expérience client EXEEVO, permettant aux utilisateurs d'accéder à la gamme étendue et croissante de fonctionnalités Teams afin de bénéficier de la meilleure expérience possible. Cette avancée importante a été rendue possible grâce à notre relation stratégique approfondie avec Microsoft et nos partenaires industriels. »

« Microsoft Teams fournit aux partenaires une plateforme extensible sur laquelle ils peuvent fournir des solutions technologiques numériques d'avant-garde pour mieux soutenir l'industrie des sciences de la vie », a déclaré Casey McGee, vice-président, Global ISV Sales, Microsoft. « L'intégration de technologies natives de Microsoft comme Teams dans EXEEVO Omnipresence contribue à accélérer la capacité d'EXEEVO à moderniser les flux de travail tout en améliorant la collaboration et la communication sur le lieu de travail. Cela permet à EXEEVO de mieux équiper les organisations des sciences de la vie avec une technologie qui aide les équipes de soins et les professionnels de la santé à rester connectés tout en se concentrant sur le bien-être des patients. »

Découvrez EXEEVO Omnipresence ici .

