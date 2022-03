EXEEVO KÜNDIGT INNOVATIVE HYBRID/REMOTE-CONNECTIVITY POWERED BY MICROSOFT TEAMS MIT NATIVER INTEGRATION IN DIE OMNIPRESENSE CUSTOMER RELATIONSHIP PLATFORM AN

Native Integration : Die Kommunikation fließt mühelos und in Echtzeit zwischen Omnipresence und Teams mit der Möglichkeit, Teams von Omnipresence aus zu starten oder eine Aktivität von Teams aus mit Omnipresence zu verknüpfen, sei es für Veranstaltungen, Meetings, Anrufe oder Chats.

Meeting-Funktionen: Die Benutzer haben Zugriff auf die gesamte Palette der Omnipresence- und Teams-Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, vor und während eines Meetings Inhalte hinzuzufügen oder freizugeben, die Zustimmung des Kunden einzuholen, Unterschriften zu erfassen, Musterabgaben und Kundenaufträge zu erstellen. Audio-, Video- und Präsentationssteuerung in Echtzeit: Zusätzlich zu den Omnipresence-Funktionen sind alle Teams-Funktionen aktiviert, einschließlich Galerie- und Sprecheransicht, Whiteboard, Audio- und Videoaufzeichnung, Übersetzung, Erstellung von Besprechungsnotizen und mehr. Meetings sind skalierbar von einem bis zu über 1000 Teilnehmern in einer Live-Sitzung von Angesicht zu Angesicht, die innerhalb der EXEEVO Customer Experience Platform vollständig nachverfolgt werden können, so dass die gesamte Organisation davon profitieren kann.

Geräte- und browserunabhängig: Kompatibilität in Desktop-, Tablet- und mobilen Umgebungen, einschließlich iOS-, Android- und Windows-Betriebssystemen und -Browsern, ist gewährleistet. Außerdem können Sie Ihren Computer und Ihr Telefon in Meetings konfliktfrei gemeinsam nutzen und so die Kommunikation flexibler teilen und kontrollieren. Robuste Cybersicherheit: Die Integration bietet Microsoft Team die Einhaltung der weltweit anerkannten Cybersicherheitsstandards ISO 27001 und SSAE16 SOC sowie eine integrierte Verwaltung mobiler Geräte, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.

Die Integration von Exeevo Omnipresence Teams ist ab März 2022 verfügbar. Der erste Kunde, der das Go-Live erreicht hat, repräsentiert über 1.800 Vertriebsmitarbeiter, die mit über 150.000 medizinischen Fachkräften interagieren und pro Quartal mehr als 200.000 Remote-Meetings durchführen.

„Wir bei EXEEVO sind bestrebt, Barrieren zu beseitigen, um effiziente und produktive Umgebungen zu schaffen, die die Kommunikation und Zusammenarbeit von Life-Sciences-Unternehmen mit ihren Kunden und Stakeholdern sowie intern verbessern", so Derek J. Evans, Chief Growth Officer. „Unsere Integration bietet Unternehmen ein sicheres, funktionsreiches und vertrautes Kommunikationserlebnis über die EXEEVO Customer Experience Platform und ermöglicht den Nutzern den Zugriff auf das umfangreiche und wachsende Angebot an Teams-Funktionen, um das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Dieser wichtige Fortschritt wurde durch unsere engen strategischen Beziehungen zu Microsoft und unseren Industriepartnern ermöglicht

„Microsoft Teams bietet Partnern eine erweiterbare Plattform, auf der sie technologisch führende Lösungen für die Life-Sciences-Branche bereitstellen können", sagt Casey McGee, Vice President, Global ISV Sales, Microsoft. " Durch die Integration nativer Microsoft-Technologien wie Teams in EXEEVO Omnipresence kann EXEEVO seine Arbeitsabläufe schneller modernisieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit und Kommunikation am Arbeitsplatz verbessern. Dadurch kann EXEEVO Life-Sciences-Organisationen besser mit Technologien ausstatten, die Pflegeteams und medizinischem Fachpersonal helfen, in Verbindung zu bleiben, während sie sich auf das Wohlergehen der Patienten konzentrieren."

Über EXEEVO TM

Exeevo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Kundenbeziehungsmanagement (CRM) für die Biowissenschaftsbranche. Unsere vereinheitlichten Vertriebs-, Marketing- und Patientenerfahrungslösungen werden von unserer Omnichannel-Kundenerfahrungsplattform unterstützt, die die Berührungspunkte zwischen Kunden synchronisiert, die Bereitstellung von Erkenntnissen beschleunigt und hyperpersonalisierte Erfahrungen für medizinische Fachkräfte und ihre Patienten schafft. Exeevo bedient 1.000 Abonnenten aus Unternehmen der pharmazeutischen Medizintechnik in über 30 Ländern. Exeevo hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Niederlassungen in Indien, Europa und Nordamerika.

