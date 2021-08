Exejecutivo de Amazon ingresa a la junta consultiva de Innovation360, una plataforma sueca de software como servicio

NUEVA YORK, 10 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Innovation360, líder de su categoría en innovación y soluciones de crecimiento, anuncia que John Rossman, exejecutivo de Amazon y experto en liderazgo, ingresará a la junta consultiva e invertirá en Innovation360. Como director general de Rossman Partners, autor de varios libros de estrategia y liderazgo y conferencista de renombre, el Sr. Rossman colaborará con Innovation360 para cumplir con la visión integradora de la empresa para ayudar a los líderes y las organizaciones a crear valor comercial duradero a través de la innovación sistemática.

John Rossman, exejecutivo de Amazon y autor del boletín semanal The Digital Leader, presidirá la junta consultiva e invirtió en la plataforma sueca de innovación de software como servicio Innovation360. En este video, nos guía por los aspectos básicos de The Amazon Way. En este video, el fundador y director ejecutivo de Innovation360, Magnus Penker, comparte cinco factores importantes que bloquean la innovación y el crecimiento. Es profesor honorario, uno de los autores más vendidos del Wall Street Journal y USA Today, y líder intelectual de renombre internacional en innovación, sostenibilidad y transformación comercial.

En estrecha colaboración con Magnus Penker, fundador y director ejecutivo, el Sr. Rossman presidirá la Junta consultiva global de Innovation360 para expandir la empresa a nivel internacional, posicionarla como la proveedora líder a nivel mundial de soluciones de innovación y crecimiento, y construir una red de socios de consultoría.

El Sr. Penker, uno de los autores más vendidos del Wall Street Journal y USA Today, y líder intelectual de renombre internacional en innovación, crecimiento y sostenibilidad, expresó: "Nos complace que John se asocie con nosotros de forma estrecha para ofrecer soluciones de innovación líderes a nivel mundial a través de nuestra red de revendedores en 45 países. Es hora de comenzar a organizarnos mientras enfrentamos desafíos sin precedentes como comunidad mundial. Ser sistemático y planificado en cuanto a la innovación es la clave para resolver y escalar soluciones".

"Todo líder desea obtener los ritmos de crecimiento y negocios que puede ofrecer la innovación, pero muchos desconocen cómo lograr estos resultados de manera sistemática. Innovation360 ofrece las técnicas, la colaboración y la tecnología conectada necesarias para hacer realidad la promesa de la innovación", afirmó el Sr. Rossman. "Incorporaremos muchas de las estrategias y técnicas de Amazon al manual de estrategias de Innovation360. Nuestra pasión compartida consiste en asociarnos con nuestros clientes y nuestra red de socios de consultoría para que alcancen su potencial mediante la oferta de una agenda de innovación y crecimiento sistemática".

CONTACTO

Magnus Penker, +1 (347) 933-0871, [email protected]

John Rossman, [email protected]

INNOVATION360 GROUP: Desarrolla tecnologías de software como servicio (SaaS) líderes a nivel mundial para hacer realidad el valor de la innovación. Innovation360 guía a las organizaciones para que mejoren sus capacidades de innovación, reimaginen su propuesta de valor y aceleren el acceso al mercado global mediante la implementación de un enfoque y sistema basado en la investigación.

ROSSMAN PARTNERS INC: Asesora a sus clientes sobre cómo competir y triunfar en la era digital. John Rossman, autor de la saga The Amazon Way, es un requerido analista de medios, conferencista de renombre y asesor de organizaciones dedicadas a liderazgo, centralidad de clientes, crecimiento e innovación. Publica el boletín semanal The Digital Leader. Más información en the-amazon-way.com.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=C1ek0zPWGns

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YS4Lne7ThmI

FUENTE Innovation360 Group Inc

Related Links

innovation360.com

http://www.innovation360.com



SOURCE Innovation360 Group Inc