Exigências de ações em prol do clima anunciadas como tema do Dia da Terra 2020, marcando o 50º aniversário da data

Entre as importantes iniciativas planejadas estão mobilização eleitoral mundial através da campanha 'Vote Terra' e o maior engajamento cidadão de ciência da história

WASHINGTON, 22 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A contagem regressiva para o Dia da Terra 2020 está em curso, com seus organizadores —a Earth Day Network—anunciando ações em prol do clima como o tema abrangente, durante este ano histórico do 50º aniversário da data.

"A mudança climática representa o maior desafio para o futuro da humanidade e de sistemas que tornam nosso mundo habitável", disse Kathleen Rogers, presidente da Earth Day Network.

"2020 precisa ser o ano da mudança transformativa que aproveita a ação positiva em curso e a torna maior e mais sólida em todo o mundo", ela disse.

"Juntos, podemos nos unir para construir um movimento que seja inclusivo, ambicioso e impossível de ignorar", Rogers disse.

Uma série de campanhas de ações individuais será lançada hoje, entre elas:

Vote Terra

2019 e 2020 verão mais de 60 eleições nacionais e milhares de eleições municipais, distritais e regionais em todo o mundo.

Vote Terra conclama cidadãos, particularmente os jovens e eleitores estreantes, a examinarem as plataformas ambientais de seus candidatos e nas urnas votarem em candidatos com planos claros, ambiciosos e convincentes para proteger nosso planeta.

Desafio Terra 2020

O Desafio Terra 2020 vai capacitar cada pessoa para que se junte à maior iniciativa cidadã de ciência do mundo de todos os tempos para informar sobre a saúde ambiental.

Com parceiros que incluem o Wilson Center, Departamento de Estado Americano e a Esri, e apoio de gigantes de tecnologia como a Amazon, o aplicativo Desafio Terra 2020 será lançado no início de 2020.

As conclusões desta iniciativa serão postadas em redes científicas para melhorar nossa compreensão a respeito da saúde de nosso mundo, com a dupla meta de provocar mudanças em políticas governamentais e ao mesmo tempo armar os cidadãos com fatos melhores e mais convincentes.

Billion Acts of Green

A Earth Day Network vai relançar sua plataforma emblemática – Billion Acts of Green – com uma meta para 2020 de 3,5 bilhões de ações realizadas, registradas e agregadas em todo o mundo.

Grande Limpeza Mundial

Através de uma campanha unificada, incluindo registros móveis, mapeamento digital e mídia social, a ação Grande Limpeza Mundial vai conectar parceiros e participantes de todo o mundo para remover bilhões de peças de entulho de nossas áreas verdes, comunidades urbanas e águas. Os dados coletados vão ajudar a construir uma melhor compreensão de nossos recursos, escopo e soluções para nosso problema do lixo.

