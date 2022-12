Expansão adicional da Risen Energy no portfólio BIS

NINGBO, China, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Risen Energy Co., Ltd., fabricante líder global de produtos fotovoltaicos solares de alto desempenho, recebeu recentemente a certificação BIS para sua série TITAN 132 de módulos fotovoltaicos de ultra-alta potência, com oportunidades subsequentes para os usuários finais reduzirem substancialmente seu LCOE.

O BIS é o Organismo Nacional de Padronização da Índia estabelecido sob a Lei BIS de 2016 para o desenvolvimento harmonioso das atividades de padronização, marcação e certificação de qualidade de mercadorias. A certificação BIS emitida pelo Escritório de Padrões Indianos (BIS) garante a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos produtos de acordo com os Padrões Indianos (IS).

Com base em sua liderança inicial na obtenção da certificação BIS em 2018, a Risen Energy forneceu soluções para IPP, desenvolvedores, empresas de EPC e investidores locais. A adição da série TITAN 132 à parte do portfólio BIS cria mais potencial e penetração para energia fotovoltaica solar no mercado indiano.

Ao comentar sobre a conquista, B.Veerraju Chaudary, diretor de vendas e marketing (CSMO) da Risen Energy disse: "A Risen Energy está comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento e a produção em massa de módulos fotovoltaicos de alta eficiência. A obtenção da certificação BIS para seus módulos fotovoltaicos bifaciais e monofaciais de ultra-alta potência da série TITAN 132 representa um marco importante para nós, e esperamos fornecer aos clientes na Índia produtos de alto desempenho e os melhores serviços da categoria, bem como promover ainda mais o desenvolvimento e aplicação de energia renovável no país".

A Risen Energy tem se concentrado em impulsionar o mundo com qualidade superior e produtos de módulos fotovoltaicos econômicos há mais de duas décadas. Os produtos da série Titan, com mais geração de energia e maior eficiência, têm recebido forte reconhecimento de mercado em todo o mundo desde o lançamento. A adoção de tecnologias pioneiras, como múltiplas redes, secções não destrutivas, embalagens de meio corte e encapsulamento de alta densidade, etc., permitem que a série TITAN 132 tenha desempenho superlativo, ao mesmo tempo em que reduz os custos de equilíbrio do sistema no cenário fiscal desafiador atual. O alto desempenho com uma cobertura de potência de até 670Wp, tornou a série TITAN uma estrela em qualquer medida ou métrica. Além disso, o design diversificado e flexível da série TITAN pode ser personalizado para soluções em vários projetos industriais, comerciais e em escala de serviços públicos.

Sobre a Risen Energy

A Risen Energy é uma fabricante líder global, Tier1, de produtos solares fotovoltaicos de alto desempenho e fornecedora de soluções comerciais totais para geração de energia. A empresa, fundada em 1986 e listada publicamente em 2010, impulsiona a geração de valor para seus clientes globais, ganhando notável participação de mercado em mais de 50 países. A inovação tecno comercial, sustentada pela qualidade e suporte consumados, envolve soluções completas de negócios fotovoltaicos solares da Risen Energy que estão entre as mais potentes e econômicas do setor. Com presença no mercado local e forte capacidade financeira, estamos comprometidos e somos capazes de desenvolver colaborações estratégicas e mutuamente benéficas com nossos parceiros, à medida que juntos capitalizamos o valor crescente da energia verde. Para mais informações, acesse nosso site: www.risenenergy.com

FONTE Risen Energy Co., Ltd

