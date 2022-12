Expansão contínua da rede global da UnionPay International resulta na emissão de mais de 200 milhões de cartões fora da China Continental

Dez anos de prestação de serviços inovadores de pagamentos globais

XANGAI, 30 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o número de emissões de cartões da UnionPay ultrapassando 200 milhões fora da China Continental, a UnionPay International (UPI) está entrando em uma nova década de fornecimento de serviços de pagamentos internacionais seguros, de alta qualidade e com boa relação custo-benefício para a maior base de titulares de cartões do mundo. Os parceiros da UPI aumentaram de 60 membros iniciais desde a fundação em 2012 para 2.500 instituições no mundo todo, com uma rede de aceitação que atualmente abrange 181 países e regiões, dos quais 78 já emitem cartões da UnionPay, garantindo serviços locais práticos a um número crescente de titulares e comerciantes globais da UnionPay.

UnionPay International melhora muito a experiência de pagamentos internacionais para titulares de cartões locais

Na última década, a UPI desenvolveu de forma incansável tecnologias de pagamentos de ponta para compartilhar uma nova experiência de pagamentos internacionais com os titulares de cartões da UnionPay em todos os cantos do mundo. Atualmente, fora da China Continental, 38 milhões de comerciantes globais aceitam cartões da UnionPay, quadruplicando o número de 2012, com quatro milhões de novos comerciantes adicionados apenas em 2022. As taxas de aceitação dos cartões da UnionPay na APAC, Europa e América do Norte atingiram 95%, 80% e 80%, respectivamente, enquanto 22 milhões de comerciantes on-line em 200 países e regiões já utilizam a UnionPay para pagamentos.

Durante esses dez anos, a transformação digital do setor global de pagamentos desenvolveu-se rapidamente, e a UPI acelerou as iterações de produtos e atualizações de serviços para atender aos hábitos de pagamentos em constante mudança dos clientes internacionais. Colaborando de forma estreita com bancos centrais, redes de comutação nacionais e alianças de pagamento, a UPI compartilhou sua infraestrutura financeira inovadora e padrões técnicos em países como Tailândia e Filipinas e tornou-se o padrão unificado de cartões internacionais com chip da Asian Payment Network.

Expansão global da UPI reflete sua impressionante inovação tecnológica e digital

Nos últimos anos, o aplicativo unificado da UnionPay foi lançado para o setor bancário e é compatível com os serviços da UnionPay de pagamentos sem contato, por QR code e pagamentos dentro de aplicativos, melhorando muito as experiências de pagamentos móveis dos titulares de cartões. Incluindo o aplicativo da UnionPay, mais de 170 carteiras eletrônicas padrão da UnionPay foram lançadas fora da China Continental, e mais de 16 milhões de comerciantes internacionais podem usufruir da praticidade proporcionada pelos pagamentos com QR code ou pelo QuickPass "com tarja".

Em 2018, foi lançada a versão do aplicativo da UnionPay para as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau e, em quatro anos, ela se tornou um dos produtos de pagamentos móveis mais populares para os moradores desses locais. O acesso aos serviços de pagamentos móveis da UnionPay inclui o PayLah! de Singapura, o Boost da Malásia, o K Plus da Tailândia, além de vários outros produtos líderes. Por trás dessas conquistas estão as plataformas de serviços técnicos da UPI, que incluem desenvolvedores, emissão de cartões em nuvem e plataformas de serviços para cenários específicos, que reduzem as dificuldades técnicas e os custos para que os parceiros tenham acesso aos serviços móveis da UnionPay, apoiando mais instituições financeiras. Empresas de telecomunicações, varejo e outras também uniram-se ao ecossistema de pagamentos móveis da UnionPay para aprimorar a experiência de pagamentos móveis dos titulares de cartões internacionais.

O alcance global da UnionPay mantém o ritmo e se expandirá ainda mais na próxima década

Expandindo seu alcance global, inovação contínua e praticidade para os titulares de cartões do mundo todo, a primeira emissão de cartões da UnionPay na Zâmbia foi lançada no início deste ano, e eles estão se tornando rapidamente uma nova preferência de pagamento no país. Mais de 20 milhões de cartões da UnionPay foram emitidos no mundo todo desde o início deste ano, com taxas de transação superiores aos níveis pré-pandemia. Na APAC, um em cada quatro cartões bancários novos emitidos é da UnionPay, que agora representa 95% dos cartões de débito nas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. O relatório Nilson Report classificou o volume de transações da UnionPay em primeiro lugar entre os principais emissores internacionais de cartões na APAC em 2021.

FONTE UnionPay International

