Expansão global e inovação de produtos marcam o sétimo ano consecutivo de crescimento da Wealth Dynamix

LONDRES, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix, líder global em soluções para Gerenciamento do Ciclo de Vida do Cliente (CLM), anunciou seu sétimo ano consecutivo de crescimento, no qual a empresa se expandiu para novos mercados, investiu em novos talentos, conquistou importante novos clientes e entregou atualizações inovadoras para ajudar os gerentes de patrimônio a terem um desempenho mais eficaz.

A Wealth Dynamix está bem posicionada para impulsionar o crescimento em seu próximo ano financeiro, tendo acabado de assinar com uma grande nova instituição financeira francesa global e dois bancos privados no Reino Unido e Genebra.

A líder em CLM se expandiu pela América do Norte, Europa e Ásia em 2019, abrindo novos escritórios e contratando talentos excepcionais. Dominic Gamble continua a impulsionar a expansão na APAC, trazendo com ele duas décadas de experiência em gerenciamento de patrimônio e uma equipe em rápido crescimento.

A onda de aquisição de talentos não terminou aí, com Antony Bream chegando para impulsionar maior crescimento em ambos os lados do Atlântico como MD para o Reino Unido e as Américas, e as veteranas do setor, Natalie Levine e Lucy Heavens, assumindo as rédeas como Diretora de Tecnologia e Chefe de Marketing, respectivamente.

A tecnologia está no centro do sucesso da Wealth Dynamix e a Plataforma WDX1 CLM lançada este ano para oferecer aos clientes a primeira solução real de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Cliente no mercado. Várias grandes empresas de gerenciamento de patrimônio do Reino Unido e da Europa já estão aproveitando a arquitetura modular e estreita integração com a Microsoft para ajudar a gerenciar um clima regulatório cada vez mais exigente, clientes mais sofisticados e desafios complexos de integração digital e legada.

"Os gerentes de patrimônio vivem sob tremendas pressões de custo, tempo e regulatórias. Eles estavam decepcionados com as soluções de tecnologia existentes que são mal integradas e muito dependentes de plataformas legadas e equipes internas de TI lutando para acompanhar as mudanças. Isso cria interações do usuário não compartilhadas que podem prejudicar a experiência do cliente e resultar em gastos importantes na equipe, gerenciando importantes processos regulatórios e de dados do cliente manualmente em sistemas desatualizados, em vez de encontrar novos clientes e gerenciar melhor os existentes", diz o CEO da Wealth Dynamix Gary Linieres.

"A Wealth Dynamix é o único fornecedor genuíno de CLM existente no mercado - combinando gerenciamento de clientes em potencial, integração de clientes e CRM em uma solução única que pode alavancar os sistemas legados existentes e, ao mesmo tempo, fornecer uma oferta inovadora e independente que é entregue na Plataforma Microsoft Dynamics 365, líder mundial no setor."

"Para os gerentes de patrimônio modernos, a tecnologia de automação é essencial para minimizar as despesas operacionais e capacitar a equipe para criar valor adicional. A Wealth Dynamix continuará a desenvolver sua plataforma líder no setor em 2020, com foco no engajamento digital, permitindo que os clientes prestem serviços remotamente e usando a inteligência artificial (IA) explicável para a equipe, ajudando-os a envolver melhor seus clientes e prospectar no momento e com o conteúdo certo".

FONTE Wealth Dynamix

