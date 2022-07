Expansion du marché mondial, GWM TANK organise la conférence de la marque en Arabie Saoudite

« Les produits TANK couvriront tous les besoins en matière de transport quotidien et satisferont les utilisateurs de différents niveaux », a déclaré David Xu, directeur général de GWM Middle East Region.

« Ceci étant le premier lancement en dehors de la Chine. Cela montre l'acceptation du marché saoudien et la confiance que GWM a dans le succès de cette marque », a déclaré M. Faisal AI Quraishi, un représentant principal du concessionnaire local.

Au même moment, le GWM TANK300 a été officiellement ouvert à la précommande et un autre modèle poid lourd, le GWM TANK500, a également été dévoilé au public.

GWM TANK met l'accent sur le luxe et le confort. Les deux modèles présentés adoptent plusieurs schémas d'isolation acoustique et de réduction du bruit, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d'une grande qualité de silence même dans des environnements bruyants. Les sièges présentent également différents designs conviviaux, comme le cuir doux et délicat utilisé pour les sièges de la version haut de gamme du GWM TANK300.

Les modèles de cette marque sont également dotés de solides capacités tout-terrain. Les deux modèles présentés sont équipés d'une foule de dispositifs tout-terrain spécialisés, tels que le blocage de différentiel mécanique à commande électronique pour les essieux avant et arrière. Lorsque le véhicule est bloqué sur une route défoncée et qu'une des roues patine, le conducteur peut utiliser le bouton électrique pour verrouiller le différentiel et sortir rapidement.

L'intelligence tout-terrain est une autre performance remarquable de cette marque. Ses produits sont fabriqués sur la base de la « plateforme GWM TANK ». Cette plateforme présente trois caractéristiques, notamment la puissance, l'intelligence tout-terrain et la grande fiabilité. En ce qui concerne la fonction d'intelligence tout-terrain, les deux modèles sont équipés d'un système de régulateur de la marche lente, qui peut offrir aux conducteurs une expérience de conduite plus facile et plus sûre. Lorsque le système est activé, le véhicule peut automatiquement effectuer le contrôle de la puissance et le freinage. Le conducteur n'a plus qu'à contrôler la direction de la conduite pour passer la route en toute sécurité et en douceur.

Actuellement, le GWM TANK est déjà un choix populaire sur le marché chinois depuis son lancement. Selon le rapport de ventes publié par GWM, le SUV GWM TANK a déjà un taux de pénétration de plus de 50 % dans le segment des véhicules tout-terrain en Chine après avoir été lancé il y a environ un an.

GWM prévoit de lancer le GWM TANK500 en Arabie Saoudite plus tard cette année. Les deux modèles TANK, GWM TANK300 et GWM TANK500, seront lancés successivement sur d'autres marchés mondiaux, tels que l'Australie, l'Afrique du Sud, l'ANASE et l'Amérique du Sud, afin de susciter des vagues continues de « tendance TANK » dans le monde entier.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1853422/Tank300_Final_B_2.mp4

SOURCE GWM