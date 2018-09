Expansion mit Online-Marktplätzen und Digital Marketing - PAPSTAR setzt auf ChannelAdvisor

BERLIN, 13. September 2018 /PRNewswire/ -- ChannelAdvisor Corporation (NYSE : ECOM ), ein führender Anbieter für Cloud-basierte E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Händler und Marken, gab heute den Gewinn eines neuen Geschäftsabschlusses bekannt: PAPSTAR, das europaweit führende Unternehmen für Einweggeschirr und Food-Service-Verpackungen, will mit den Managed Services von ChannelAdvisor die Expansion auf Marktplätzen sowie seine Digital-Marketing-Initiativen vorantreiben. Damit gehört PAPSTAR künftig zu den mehr als 2.800 führenden Händlern und Marken, die sich im Online-Geschäft auf die Technologien und Lösungen von ChannelAdvisor verlassen.

Getreu dem Motto „Alles für den gedeckten Tisch" umfasst das Produktsortiment von PAPSTAR über 6.000 Artikel – von Einwegbesteck über Tischdecken hin zu Food-Service- und anderen Verpackungen, Hygieneprodukten, Haushaltswaren und Dekoartikeln. Derzeit vertreibt PAPSTAR seine Produkte im eigenen Online-Shop und als Amazon-Lieferant. Mithilfe der Plattform und Expertise von ChannelAdvisor wird das Unternehmen künftig weitere Marktplätze bedienen.

„ChannelAdvisor Managed Services bietet genau das, wonach wir gesucht haben, um unsere Präsenz auf Marktplätzen und unser Geschäft insgesamt weiter auszubauen. Unsere Digital-Strategie wird ständig weiterentwickelt – und Marktplätze und Digital Marketing sind daraus nicht mehr wegzudenken. Da wir beim Management unserer Kampagnen personell jedoch recht schnell an unsere Grenzen gestoßen sind, benötigen wir für die Ausweitung unserer Präsenz einen externen Dienstleister. Mit ChannelAdvisor können wir unsere Pläne für neue Marktplätze leichter in die Tat umsetzen und so in ganz Europa neue Kunden erreichen", erklärt Katharina Hartenstein, Senior SEA Managerin bei PAPSTAR.

Die Lösung ChannelAdvisor Marktplätze vereinfacht den Vertrieb über Amazon, eBay und viele weitere Plattformen. Mühsame Routineaufgaben von der Bestandsverwaltung über die Angebotsoptimierung bis zur Bestellabwicklung werden automatisiert, so dass Online-Händler mehr Zeit für die Strategieentwicklung haben und gleichzeitig auf allen relevanten Marktplätzen mit dabei sind. ChannelAdvisor Marktplätze bietet Datenautomations- und Repricing-Funktionen, spezifische Vorlagen für verschiedene Kanäle und Integrationsservices für AMS. Diese helfen, öfter die Buy Box zu gewinnen und von der Produktsuche bis zur Lieferung eine positive Kundenerfahrung zu schaffen. Der erste neue Marktplatz, auf dem PAPSTAR aktiv werden will, ist otto.de. Die Expansion auf weiteren europäischen Plattformen ist derzeit in Planung.

ChannelAdvisor Digital Marketing ist die zentrale Management-Plattform für alle Digital-Marketing-Kanäle. Ob über Preissuchmaschinen oder SEM-Kampagnen, ob über Affiliate-Marketing, Retargeting oder Social Media: Die Lösung stellt Kunden alle Werkzeuge zur Verfügung, um ihre Produkte besser sichtbar zu machen. Wie die Marktplätze-Lösung besticht auch ChannelAdvisor Digital Marketing durch umfangreiche Automatisierungsfunktionen sowie Optimierungsfeatures für mobile Kanäle, eine reibungslose Kanal-Synchronisation und Reporting- bzw. Analysefunktionen bis auf die Ebene einzelner Artikel hinab. PAPSTAR möchte mit ChannelAdvisor Digital Marketing seine Conversion-Raten und die Sichtbarkeit im Online-Marketing verbessern – und so mehr Kunden für seine Produkte gewinnen.

Mit ChannelAdvisor Managed Services erhält das Unternehmen Zugriff auf ein eigenes Team engagierter Digital-Experten, die neben der Technologie von ChannelAdvisor vor allem viele Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Marktplätzen und Digital-Marketing-Kanälen mitbringen. In enger Abstimmung mit dem Team bei PAPSTAR entwickeln die E-Commerce-Spezialisten von ChannelAdvisor neue Ideen und innovative Ansätze, von der Angebotsoptimierung über das Gebotsmanagement bis zur Leistungsanalyse.

