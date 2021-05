Expectativas superadas: el último buque de Celebrity Cruises, el Celebrity Beyond, es un desafío a la imaginación, al asombro y al lujo

MIAMI, 3 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El día de hoy, la presidenta y directora ejecutiva de Celebrity Cruises, Lisa Lutoff-Perlo, presentó el Celebrity BeyondSM; el tercer buque de la Edge Series® que complementa la propuesta de "nuevo lujo" de la compañía. Diseñado para brindar a los huéspedes infinitas oportunidades para desconectarse, a la vez que se reconectan con el mundo que los rodea, Celebrity Beyond va más allá de lo que se imaginaba posible para un crucero, creando un nuevo mundo de asombro y lujo.

Inspirada por la visión de llevar la industria de los cruceros a la siguiente era de lujo, Lutoff-Perlo reunió a un equipo de ensueño con íconos del estilo de vida moderno para crear experiencias extraordinarias que les permitan a los huéspedes conectarse entre sí, con el mar y con su viaje. En el Celebrity Beyond es posible apreciar los talentos en diseño de la varias veces premiada diseñadora británica Kelly Hoppen CBE, del aclamado diseñador estadounidense Nate Berkus, y de la elogiada firma parisina de diseño Jouin Manku; la innovación del arquitecto británico Tom Wright; y los dones culinarios del chef estrella Michelín y propietario de restaurantes Daniel Boulud. El buque también contará con experiencias y productos de la directora ejecutiva y fundadora de goop Gwyneth Paltrow, nueva asesora de Bienestar de la marca.

Redefiniendo el lujo una vez más, el Celebrity Beyond aprovecha las características y el diseño de sus galardonados antecesores: el Celebrity Edge (2018) y el Celebrity Apex (2020), creando espacios innovadores que diferencian la marca de otros en la industria. Cada elemento del aspecto y las sensaciones del Celebrity Beyond ha sido cuidadosamente curado con espacios reimaginados y versiones más lujosas de los escenarios emblemáticos más reconocidos de la marca, entre los cuales se incluyen:

The Retreat®, una exclusiva área con un complejo turístico dentro de otro complejo turístico para los huéspedes de las suites, en la que se destaca una nueva terraza de dos niveles;

Habitaciones transformadas, desde modernas villas de dos niveles con piscina de inmersión privada hasta camarotes con balcones infinitos, donde los límites entre la vida al interior y al exterior parecen difuminarse;

Un Rooftop Garden ampliado y un impresionante Resort Deck con exclusivas piscinas flotantes voladizas;

Un Sunset Bar con múltiples niveles y terrazas que redefine la popa del buque;

El primer restaurante de alta categoría en el mar de Daniel Boulud;

Una Grand Plaza rediseñada de forma audaz que abarca tres cubiertas, creando un espacio interior amplio y abierto;

rediseñada de forma audaz que abarca tres cubiertas, creando un espacio interior amplio y abierto; Y el regreso de Magic Carpet®, una proeza de la ingeniería que surca el mar en voladizo, ofreciendo a los huéspedes vistas interminables mientras degustan cocteles o cenan.

"Celebrity Cruises siempre ha sido un innovador en el mar, y ahora hemos desafiado el status quo con un buque que supera las expectativas, más allá de la imaginación", afirmó Lutoff-Perlo. "El Celebrity Beyond rompe con cualquiera y todas las nociones preconcebidas de la experiencia de navegar en un crucero. Este exquisito buque ofrece un viaje en medio de una mezcla de elegancia y accesibilidad, lleno de lo que es importante para nuestros huéspedes hoy: diseño progresista, excelencia culinaria, bienestar sin precedentes y servicio incomparable".

"En el Celebrity Beyond vimos la oportunidad de aprovechar las características extraordinarias del Celebrity Edge, como el enfoque en la conexión con el océano y los grandes espacios, y amplificarlos realmente", comentó Richard Fain, presidente de Royal Caribbean Group, casa matriz de Celebrity Cruises. "Nos enfocamos en ofrecer más apertura, altura y amplitud en los espacios más populares del buque. El resultado final es un crucero de última generación que encarna la confluencia de la arquitectura con el diseño".

The Retreat: un complejo turístico en sí mismo

Kelly Hoppen CBE, una de las diseñadoras de interiores más codiciadas del mundo, reimaginó aspectos del diseño para The Retreat, el inigualable complejo turístico exclusivo para los huéspedes de las suites (incluidas todas las suites nuevas), y llevó su estilo mundialmente reconocido a escenarios al aire libre como el Rooftop Garden y el área de la piscina principal en el Resort Deck.

El nuevo Retreat Sundeck de dos niveles ofrecerá más del auténtico placer aire libre y formas de rejuvenecerse en medio de la fresca brisa del océano, con cabañas independientes, modernas zonas de asientos nuevas, elementos acuáticos y el exclusivo Retreat Bar. El cálido y acogedor Retreat Bar es un nuevo espacio plagado de estilo para relajarse, mientras que la nueva intervención de Hoppen en el restaurante privado adyacente, Luminae, ahora al frente del buque, se convierte en un lugar donde cada esquina será una nueva experiencia visita tras visita, acorde con su menú que cambia a diario.

Una variedad de alojamientos contemporáneos tipo suite, ambientados con paletas de colores frescos y detalles diseñados por Hoppen, esperan a los huéspedes en The Retreat. Allí se encuentran las Edge Villas de dos niveles rediseñadas y con piscina de inmersión al aire libre, y las Iconic Suites famosas de Celebrity, las más grandes de la flota, cuyas vistas son incluso mejores que las de los aposentos del capitán.

Conexión de dos mundos

No existe un lugar más rejuvenecedor que el mar abierto, y el Celebrity Beyond se asegura de que los huéspedes puedan aprovechar al máximo el diseño lujoso del buque mientras se sumergen en el mundo que los rodea.

Quizá más conocido por diseñar el mundialmente famoso Hotel Burj Al Arab, el arquitecto principal Tom Wright, de WKK, amplió los espacios exteriores del Celebrity Beyond para transformarlos en serenos santuarios de cara al horizonte que sacan provecho de las infinitas vistas oceánicas y el panorama sobrecogedor de los lugares extraordinarios que visitará el buque. Su diseño alarga el barco 20 metros más y lo eleva hasta una altura de 17 niveles, lo que hizo posible reimaginar The Retreat, el Resort Deck y el Rooftop Garden; espacios al aire libre cada vez más importantes para el viajero de hoy.

La cubierta principal abierta, 40 % más grande que la de los buques Edge Series anteriores, cuenta con un enorme Rooftop Garden diseñado por Hoppen, e incluye más áreas de descanso con nuevos rincones privados y escenarios adicionales para ver películas, disfrutar música en vivo y cenar al aire libre en el Rooftop Grill ampliado. Un aspecto destacado de esta área es la incorporación que Wright hizo de dos espectaculares piscinas flotantes en voladizo dos metros sobre el costado del buque, que llevan a los huéspedes más allá del borde del agua.

En el Resort Deck, los huéspedes disfrutarán de un impresionante espacio asimétrico donde hay una piscina de entrenamiento de 23 metros rodeada por una cubierta para tomar el sol con piscina de terraza y asientos sumergidos diseñados por Hoppen.

Wright también diseñó la emblemática Magic CarpetEdge Series, una plataforma en voladizo del tamaño de una cancha de tenis que expande el costado del buque y se transforma de una sala o restaurante al aire libre flotando sobre el océano a la altura de las cubiertas más altas, a una plataforma de desembarque en las cubiertas más bajas para salir a la costa en botes pequeños. Incluida en el Celebrity Beyond, hizo su debut en el Celebrity Edge en 2018 y, a la fecha, se sigue considerando como una de las innovaciones en diseño más excepcionales para un crucero.

Nate Berkus, embajador de diseño de Edge Series de Celebrity Cruises, asumió él mismo el rol de diseñador, para imaginar uno de los lugares más esperados del Celebrity Beyond: el Sunset Bar. Dentro de este espacio, que es casi dos veces el tamaño de las versiones anteriores, Berkus creó una elegante escapada de inspiración marroquí que evoca la Casablanca moderna.

Los huéspedes ingresarán a través de una entrada cubierta por una pérgola para disfrutar de uno de los puntos más populares en el mar. Con más nichos para conversar y enclaves cubiertos para permitir a los huéspedes conectarse de una manera más íntima, las terrazas en cascada del Sunset Bar se combinarán para proporcionar el lugar perfecto para sumergirse en vistas espectaculares y crear memorias inolvidables.

Lujo en cada detalle

El centro de la visión de lujo del Celebrity Beyond es la Grand Plaza, un lugar que se transforma en el centro del buque, diseñado por Jouin Manku, el equipo responsable de diseñar el restaurante Jules Verne en la Torre Eiffel, y de propiciar una experiencia diferente para cada visita. Inspirada en las piazzas de Italia que sirven como los centros de la vida en pueblos donde la arquitectura y la conexión social se hacen uno solo, la Grand Plaza abarca tres cubiertas en el corazón del barco, declarando claramente que este es el lugar para ver y ser visto.

Más grande que las Grand Plazas de sus buques hermanos Edge Series, la Grand Plaza del CelebrityBeyond tiene una atmósfera más amplia con más espacio para reuniones íntimas. El espacio adicional les permitió a los diseñadores mover el Martini Bar al centro del lugar para hacer una barra circular completa.

Colgando con orgullo por encima del nuevo Bar Martini, está el icónico chandelier de la Grand Plaza, que ostenta una nueva forma orgánica con cientos de luces LED individuales que emiten un brillo cautivador en todo momento, robándose el show junto con talentosos bartenders en las noches durante su emocionante y teatral presentación Flash Flair Fusion.

Conectada a la Grand Plaza está la mejor mesa de excelencia culinaria en el mar, el nuevo restaurante íntimo de 50 asientos del mundialmente reconocido chef Daniel Boulud. Apropiadamente nombrado Le Voyage, los viajes son la inspiración para los sabores con influencias de todo el mundo que se encuentran dentro, diseñados para transportar a los huéspedes a los mismos sitios que inspiraron al chef con calificación Michelín. Para complementar el menú, los sommeliers de clase mundial maridarán cada plato con el vino perfecto de la colección de vinos en el mar "más premiada", de Celebrity Cruises.

La atmósfera en el restaurante del Chef Boulud también complementa el menú de clase mundial, otro resultado de los talentos creativos de Jouin Manku. Íntimas crisálidas para sentarse están rodeadas de portales luminosos que destacan temas de caminos y viajes, mientras que "flautas de vidrio" con iluminación gráfica ofrecen capas de luz y textura para crear una experiencia encantadora.

Generando una sensación de momentos y de fluir, la experiencia Le Voyage comienza con una entrada especial y concluye con un dulce personalizado que se prepara en la propia boutique de despedida de Daniel, desde donde se le desea a los huéspedes "au revoir".

Repensar el bienestar en el mar

El lujo no se detuvo con el diseño arquitectónico y la experiencia culinaria, sino que se extendió hacia la forma en que Celebrity Cruises piensa el bienestar en el Celebrity Beyond. Como novedad en el buque está la AquaClass SkySuites, una experiencia de vida inmersiva que ayuda a los huéspedes a encontrar su centro. Desde vistas oceánicas de piso a techo, balcones privados, ropa de cama de lujo y otros artículos de bienestar, el Celebrity Beyond ha pensado en todo para nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu de sus huéspedes durante sus vacaciones.

Celebrity Beyond también zarpa con una nueva alianza con la actriz y emprendedora Gwyneth Paltrow, que se desempeña como la nueva asesora de Bienestar de la línea. Todos los huéspedes Aqua Class de toda la flota de Celebrity Cruises (excepto navegaciones en Galápagos) recibirán ofertas de bienestar a bordo, incluyendo kits de acondicionamiento físico de goop, la marca de estilo de vida moderno de Paltrow, con el objetivo de mejorar el cuidado personal y el bienestar colectivo. Paltrow y su equipo de goop también prepararán programas de bienestar a bordo y participarán en Women in Wellness, la nueva iniciativa de la línea.

Bienvenido Beyond

Celebrity Beyond zarpará en su viaje inaugural el 27 de abril de 2022 desde Southampton, Inglaterra, en un crucero de 10 noches por Europa Occidental con paradas en Bordeaux, Francia; Lisboa, Portugal; y Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca y Barcelona, España. Luego ofrecerá una variedad de viajes por el Mediterráneo, incluidos itinerarios de nueve noches por la Riviera italiana y Francia, y de 10 noches por las islas griegas hasta principios de octubre, momento en el que toma rumbo al Caribe. Los viajes están a la venta desde el 28 de abril de 2021 a las 3:00 p. m. hora del este. Para obtener más información sobre todas las navegaciones inaugurales del Celebrity Beyond para 2022 y 2023, visite https://www.celebritycruises.com/cruise-ships/celebrity-beyond.

Al igual que sus buques hermanos vanguardistas, Celebrity Edge y Celebrity Apex, de los cuales al primero lo nombró TIME Magazine como uno de los "Mejores Lugares del Mundo" tras su temporada de debut en 2018, el Celebrity Beyond conectará a los huéspedes con el mundo sobrecogedor que los rodea como nunca antes. Las experiencias a bordo y en tierra de Celebrity Cruises lo distinguen como una nueva marca de viajes de lujo sin comparación. Para obtener más información sobre toda la oferta de Celebrity Cruises y para reservar las vacaciones de su vida, visite www.celebritycruises.com .

Acerca de Celebrity Cruises

La icónica "X" de Celebrity Cruises es la marca de una flota de 14 buques galardonados que redefinen los viajes en crucero de lujo con un diseño y alojamiento geniales y contemporáneos; experiencias de comida, spa y entretenimiento para los gustos modernos; y experiencias en destinos culturalmente ricas y diversas, todo complementado por un servicio cálido y personalizado. Celebrity ha sido pionera en muchas innovaciones de la industria en el mar, entre otras: el primer uso de paneles solares en un crucero; la primera en eliminar el uso de botellas de agua plásticas; la primera capitana estadounidense de un crucero; el primer puente y equipo de oficiales conformado totalmente por mujeres en navegar; la primera mujer de África Occidental en trabajar en el puente de un crucero; y una de las primeras bodas legales entre personas del mismo sexo del mismo realizadas en el mar. Impulsada por su espíritu viajero y la pasión por abrir el mundo, Celebrity navega en los siete continentes, visitando casi 300 destinos en más de 70 países. Celebrity Cruises es una de las cinco marcas de cruceros operadas por la compañía global de cruceros Royal Caribbean Group. (NYSE: RCL).

Celebrity Cruises está implementando las recomendaciones del Healthy Sail Panel de expertos en salud pública y científicos para ofrecer unas vacaciones de crucero más seguras y saludables en todas sus navegaciones. Los protocolos de salud y seguridad, las restricciones de viaje regionales y la autorización para visitar los puertos de destino están sujetos a cambios en función de la evaluación continua, los estándares de salud pública y los requisitos gubernamentales. Cruceros y huéspedes de los Estados Unidos: Para obtener más información sobre las últimas alertas sanitarias y de viaje, así como recomendaciones de viaje del gobierno de los Estados Unidos, por favor, visitehttps://www.celebritycruises.com/travel-alert o consulte los avisos, advertencias o recomendaciones de viaje relacionados con los cruceros en los sitios web gubernamentales correspondientes.

Declaraciones de los diseñadores

"Hay algo sobre estar en el mar y consultando el siguiente destino que es en realidad muy especial, y esa es la razón por la que navego. El diseño del buque es el que ofrece esa ventana al mundo, el punto de observación. Más espacio en el Beyond creó una "ventana" más grande y nos permitió agregar elementos que siempre había soñado para la Edge Series de Celebrity, como las piscinas flotantes que cuelgan por fuera del buque. Todo se suma a la perspectiva de que será inigualable en la experiencia de viaje que ofrece". — Tom Wright, arquitecto principal de WKK

"Todos estos espacios son tan esenciales para el buque y la experiencia de las personas. Para mí, todo el proyecto de diseño giró en torno a la idea de que las personas cada día sienten algo diferente y quieren hacer algo diferente, pero siempre van a querer las mejores vacaciones. Entonces, hay música, bebidas y lugares para unirse, pero también hay crisálidas y sitios para aislarse. La belleza de este buque es que hay tantas oportunidades para ser lo que uno quiera ser". — Kelly Hoppen CBE, diseñadora

"Cuando un buen diseñador piensa en cómo se debería ver algo, está pensando en cómo se deberían sentir las personas. Me inspiré en algunos de mis lugares favoritos del mundo: las mejores partes de México, las mejores partes de Grecia, las mejores partes de Uruguay y las mejores partes de California. Quería que este espacio representara aspiración. Quería que representara relajación, de una manera de alto nivel". — Nate Berkus, diseñador

"Le Voyage será un viaje culinario como ningún otro y reflejará los sabores de los destinos que visitará el buque. El menú se basará en el ADN de mis raíces francesas, pero, al mismo tiempo, será muy aventurero. Mi objetivo es crear un entorno maravillosamente cómodo donde la comida sea la protagonista. Quiero que este sea el restaurante más especial en el mar". — Daniel Boulud, chef

"Los huéspedes realmente gravitaron en torno a esta área (la Grand Plaza) en el Celebrity Edge, convirtiéndola en el punto de encuentro más popular en el buque. Así que expandimos el área y luego nos inspiramos mucho en las salas de ópera modernas para el diseño, abriéndolo, dándole una atmósfera más sublime y amplia. El espacio adicional no solo se presta para una mayor interacción de los huéspedes, sino que también permite que estos cuenten con más espacios íntimos a donde escaparse". — Sanjit Manku, cofundador de Jouin Manku

"En goop, nuestra curiosidad nos lleva a explorar diferentes enfoques del bienestar y nos envía por todo el mundo, informando sobre los mejores lugares para comer, beber, interactuar y relajarse. Cerca del nexo entre estos intereses, encontramos que la misión de Celebrity irrumpe la noción tradicional del buen-viajar. Como nueva asesora de Bienestar de Celebrity, estaré trabajando con mi equipo de goop para incorporar algunas de nuestras prácticas y herramientas favoritas para profundizar el bienestar y el disfrute". — Gwyneth Paltrow, directora ejecutiva y fundadora de goop

