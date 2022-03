Expedia reconnaît RateGain comme un partenaire de connectivité privilégié

BARCELONE, 10 mars 2022 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), un fournisseur mondial de solutions SaaS pour les voyages et l'hôtellerie, a annoncé avoir obtenu d'Expedia Group le statut de partenaire de connectivité privilégié.

Le programme de partenariat de connectivité d'Expedia Group reconnaît et récompense les meilleurs fournisseurs de connectivité, y compris les solutions de gestion de canaux, les systèmes de gestion immobilière, les systèmes de réservation centralisés et d'autres types de fournisseurs, qui fournissent des connexions de haute qualité, tout en aidant les établissements d'hébergement connectés à développer leurs activités sur les sites Web d'Expedia Group et à mieux servir les voyageurs.

Dans le cadre de ce partenariat, RateGain collaborera avec l'équipe de direction d'Expedia Group en vue de fournir des commentaires et de l'aider à façonner les produits et solutions technologiques de l'avenir. Ce partenariat permettra à RateGain d'accéder rapidement aux nouveaux outils et fonctionnalités d'Expedia Group, de mettre ceux-ci à l'essai et de les intégrer dans son logiciel, dans le but d'aider l'industrie et les clients à prendre des décisions plus rapidement et à générer plus de revenus.

Chinmai Sharma, président de la région Amériques chez RateGain, a déclaré ceci au sujet de cette reconnaissance : « RateGain et Expedia travaillent en partenariat étroit depuis plus d'une décennie à travers différentes marques et gammes de produits. Les deux organisations partagent une grande volonté d'offrir aux voyageurs une expérience de planification, de recherche et de réservation de voyage transparente et instantanée, car le choix d'une plateforme de réservation compte ! Nous sommes ravis d'avoir été reconnus comme un partenaire de connectivité privilégié et nous avons hâte de travailler avec l'équipe de la connectivité et la direction d'Expedia pour résoudre les futurs défis de l'industrie. »

Le programme de partenariat de connectivité d'Expedia Group, qui entame sa deuxième année en 2022, accorde chaque année le statut de partenaire privilégié à un groupe exclusif de fournisseurs de logiciels de connectivité d'hébergement les plus performants, qui offrent des connexions logicielles de haute qualité, ainsi que des outils et capacités avancés. Pour être admissibles au statut de partenaire privilégié, les fournisseurs de connectivité d'Expedia Group sont évalués en fonction de plusieurs critères techniques et commerciaux. RateGain a obtenu le statut de partenaire privilégié pour son engagement à :

Améliorer l'expérience des voyageurs sur les sites Web d'Expedia Group.

Permettre l'intégration d'un large éventail d'outils et de fonctionnalités dans la plateforme de voyage d'Expedia Group.

Fournir une connexion de qualité et une expérience utilisateur fiable.

Assurer une expérience d'intégration simplifiée et fournir un soutien de premier rang aux propriétés.

Favoriser la croissance commerciale des clients sur les sites Web d'Expedia Group.

« RateGain joue un rôle essentiel dans l'écosystème des voyages en créant des solutions novatrices qui permettent aux établissements d'hébergement du monde entier de faire croître leurs activités et d'offrir des expériences incroyables aux invités, a déclaré Lisa Chen, vice-présidente. Global Lodging Connectivity & Solutions. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'approfondir notre relation avec RateGain en 2022 en tant qu'intervenant clé dans notre mission collective visant à stimuler les voyages à l'échelle mondiale pour tous, partout. »

À propos de RateGain

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 2 200 clients dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de leurs revenus par l'acquisition, la rétention et l'expansion de leur part de marché. Fondée en 2004 et basée en Inde, la société RateGain travaille aujourd'hui avec les 23 plus importantes chaînes hôtelières sur 30, les 25 meilleures agences de voyage en ligne sur 30 et tous les principaux loueurs de voitures, y compris 8 entreprises du classement Global Fortune500. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.rategain.com

À propos d'Expedia Group

Les sociétés d'Expedia Group, Inc. rendent le voyage accessible à tous, aux quatre coins du globe, par l'entremise de leur plateforme mondiale. L'organisation est constituée de quatre piliers : Expedia Services, qui se concentre sur la plateforme et la stratégie technique du groupe ; Expedia Marketplace, axé sur l'offre de produits et de technologies à l'échelle de l'organisation ; Expedia Brands, qui regroupe toutes les marques de consommation de l'organisation ; et Expedia for Business, qui comprend les solutions et relations interentreprises de l'organisation sur l'ensemble de l'écosystème des voyages. La famille de marques d'Expedia Group comprend : Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, trivago®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group™ Media Solutions, CarRentals.com™ et Expedia Cruises™.

