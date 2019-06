Experiencia de pesca itinerante comienza su gira inaugural para la Semana Nacional de Pesca y Navegación

Off the Hook, una experiencia hecha para las familias e ideal para mostrar en Instagram, proporcionará a los visitantes una introducción divertida y práctica a los conceptos básicos de la pesca, guiada por guías expertos y serviciales. Como evento de inicio de la NFBW, la iniciativa tuvo su lanzamiento nacional en la Ciudad de Nueva York, donde la portavoz de la campaña, narradora deportiva de ESPN y medallista olímpica Jessica Mendoza se detuvo para pescar.

"No hace falta ser un atleta para disfrutar del aire libre", dijo Mendoza, "y eso es exactamente lo que estamos mostrando a la gente con Off the Hook. Como mamá, pasar tiempo de calidad en el agua con mi familia es una manera simple y relajante de desconectarse. Junto con Take Me Fishing, espero mostrar a las familias de todo el mundo lo fácil y divertido que es".

Off the Hook ofrecerá juegos, meriendas y oportunidades educativas para que los niños pesquen mientras aprenden sobre la naturaleza y la conservación. Se proporcionará el equipo de pesca y el cebo. Los visitantes no necesitarán una licencia de pesca para participar, cortesía de las asociaciones estatales.

Tras su debut en Nueva York, Off the Hook seguirá en su gira nacional, llevando la alegría de pescar a diferentes ciudades durante todo el verano. La atracción se detendrá en el área metropolitana de Washington, D.C., desde el sábado 8 de junio hasta el domingo 9 de junio. Los detalles adicionales de la gira pronto estarán disponibles en el sitio www.TakeMeFishing.org/OffTheHook.

"Durante más de 20 años hemos estado aumentando la participación en la pesca y la navegación, y Off the Hook es un nuevo capítulo emocionante de nuestros esfuerzos para conseguir que más personas salgan al agua", dijo Frank Peterson, presidente y CEO de RBFF. "Estamos llevando esta atracción a las ciudades con el propósito de mostrar que la pesca es una actividad para todos. Desde los lagos de la ciudad de Minneapolis hasta los muelles de Manhattan, cualquiera puede lanzar un hilo de pescar y pescar un pez".

La gente de todo el país puede celebrar la NFBW sin importar donde vivan, participando en un Día de Pesca Libre. Estos son días selectos durante la NFBW y durante todo el verano, cuando los estados renuncian a los requisitos de licencia estándar para los cuerpos de agua públicos, lo que brinda a los nuevos participantes una oportunidad fácil de probar la pesca. TakeMeFishing.org ofrece una variedad de recursos para principiantes, como guías paso a paso y un mapa interactivo de lugares para pescar y navegar. Los novatos también pueden participar en las redes sociales usando la etiqueta #GetYourFishOn.

Off the Hook es posible gracias al apoyo de Bass Pro Shops, Cabela's, L.L.Bean, Nature Valley y Zebco Fishing.

Acerca de la Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF)

RBFF es una organización sin fines de lucro cuya misión es aumentar la participación en la pesca deportiva y la navegación, protegiendo y restaurando los recursos naturales acuáticos de la nación. RBFF desarrolló las galardonadas campañas de Take Me Fishing™ y Vamos A Pescar™, creando conciencia sobre la navegación, la pesca y la conservación, y educando a la gente sobre los beneficios de la participación. Estas campañas ayudan a los navegantes y pescadores de todas las edades y niveles de experiencia a aprender, planificar y equiparse para un día en el agua. Los sitios web de la campaña, TakeMeFishing.org y VamosAPescar.org, ofrecen videos de cómo hacerlo, información sobre cómo obtener una licencia de pesca y el registro de embarcaciones, y un mapa interactivo estado por estado que permite a los visitantes encontrar embarcaciones y lugares de pesca locales.

