Experiências de extremo luxo é um novo conceito de mercado mundial

O que segue perfeitamente o sentido da sociedade quando se discute a busca por serviços de valor agregado que fujam do padrão e carreguem em si uma vivência diferente de tudo o que já se viu. Tudo isso em conjunto com o extremo anseio do retorno da realização de viagens e a oportunidade de se viver novas experiências.

Assim, busca-se cada vez mais por experiências irreverentes, exóticas e, acima de tudo, luxuosas.

Por exemplo, é possível realizar passeios em diferentes regiões do mundo com o conforto de se embarcar em um automóvel de luxo, ou então sobrevoar uma região à bordo de um helicóptero particular.

De todo modo, as experiências são capazes de cruzar as fronteiras e se tornar um interesse universal.

Nesse sentido, às experiências de extremo luxo se mostram infinitas, desde memoráveis passeios pelos desertos dos Emirados Árabes até um café da manhã único à beira de uma paisagem estonteante.

E é esse o valor que cada vez mais desperta o interesse das pessoas. Não apenas um produto, mas sim uma experiência, uma sensação. Fortalecendo o sentido do valor agregado.

Outro ponto fundamental diz respeito à quebra da rotina, ao inimaginável, exótico e à experimentação do que há de novidade ao redor do mundo. Afinal, as viagens comuns aos poucos começam a exigir cada vez mais a reinvenção, e é nesse ponto que surge a necessidade de se incrementar com novos roteiros e suportes.

No entanto, estar disposto à montar um roteiro fora do convencional, com todas as experiências de luxo ao alcance da viagem, pode custar bastante tempo e planejamento por parte daqueles que desejam vivenciar a experiência.

A partir dessa demanda, surge então um forte movimento no mercado, onde empresas começam a oferecer o suporte necessário para se obter essas experiências de luxo através da prestação de serviços, sendo o intermediário entre o viajante e a experiência.

Assim, o mercado cresce, enquanto o desejo de viver diferentes realidades ao redor do mundo, desbravando culturas e regionalidades a partir da luxuosa experiência só aumenta.

Entre as empresas que mais estão se destacando atualmente no ramo, a CH Experience marca forte presença no mercado. A empresa já soma inúmeros viajantes fiéis e encantados com a possibilidade de se viver o que há de mais luxuoso ao redor do mundo.

E ao perguntar sobre como funciona a construção desse mercado, a CEO da empresa, Carla Han, reforça que a importância está em se oferecer a melhor experiência e enfatizar o registro da memória, reforçando que muitas vezes as pessoas costumam a adiar os planos apenas por falta de organização ao invés da questão financeira.

E é partir dessa fragilidade que os indivíduos possuem em montar o melhor roteiro, que surge o trabalho prestado pela CH.

Carla também enfatiza a importância de se fazer parte de uma nova realidade e também de incentivar outras mulheres por trás das outras grandes empresas.

Assim, o interesse das pessoas acerca de novas experiências de luxo continua a crescer enquanto uma nova perspectiva de mercado surge com força.

E você, já pensou em viver uma experiência de luxo?

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1421480/IMG_3002.jpg

FONTE CH Experience

SOURCE CH Experience