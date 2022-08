EXPERIÊNCIAS DE RACISMO ASSOCIADAS A MEMÓRIA DEFICIENTE E AUMENTO DO DECLÍNIO COGNITIVO

SAN DIEGO, 1º de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- As experiências de racismo estrutural, interpessoal e institucional estão associadas a níveis mais baixos de memória e à piora da cognição na meia-idade e na velhice, especialmente entre indivíduos negros, de acordo com estudos relatados hoje na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer® (AAIC®) de 2022 em San Diego e virtualmente.

Entre as principais descobertas relatadas na AAIC 2022 estão:

Em um estudo com quase mil adultos de meia-idade de residências comunitárias (55% latinos; 23% negros; 19% brancos), a exposição ao racismo interpessoal e institucional foi associada a pontuações de memória mais baixas, e essas associações foram impulsionadas por indivíduos negros. Experiências de racismo estrutural foram associadas à menor memória episódica entre todos os grupos raciais e étnicos que foram incluídos no estudo.

Em um estudo com 445 asiáticos, negros, latinos, brancos e pessoas multirraciais com 90 anos ou mais, indivíduos que sofreram discriminação ampla ao longo da vida tiveram memória semântica menor no final da vida em comparação com aqueles que sofreram pouca ou nenhuma discriminação.

"Para alcançar a equidade em saúde , como um passo em direção à inclusão completa , os indivíduos e a sociedade devem identificar e reduzir o racismo e outras formas de discriminação", disse Carl V. Hill, PhD, MPH, diretor de diversidade, equidade e inclusão da Associação de Alzheimer. "Devemos criar uma sociedade em que os carentes, afetados desproporcionalmente e sub-representados estejam seguros, cuidados e valorizados."

De acordo com o relatório da Associação de Alzheimer 2022 Alzheimer's Disease Facts and Figures, os negros são quase duas vezes mais propensos e hispânicos/latinos são cerca de uma vez e meia mais propensos a ter Alzheimer ou outras demências.

Os vários tipos e experiências de racismo estrutural e discriminação contribuem para as desigualdades sistêmicas, incluindo: status socioeconômico mais baixo, educação infantil de baixa qualidade e menos acesso a alimentos saudáveis e cuidados de saúde adequados. Individual e cumulativamente, esses fatores afetam a saúde do cérebro ao longo da vida em negros/afro-americanos, hispânicos/latinos e outras comunidades.

"Essas disparidades sistêmicas estão relacionadas a menos acesso a importantes recursos de proteção da saúde, como atendimento de alta qualidade e redes sociais que oferecem informações e suporte de saúde valiosas", disse a Rev. Miriam J. Burnett, M.D., MDiv, MPH, diretora médica da African Methodist Episcopal Church International Health Commission.

"A falta de recursos consistente e generalizada, bem como os fatores sociais e ambientais, levam a disparidades em outros resultados da saúde, como doenças cardiovasculares e diabetes, que aumentam o risco de Alzheimer e outras demências", disse Adriana Perez, Ph.D., CRNP, ANP-BC, FAAN, FGSA, professora assistente de enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade da Pensilvânia e membro da Associação Nacional de Enfermeiras Hispânicas.

Racismo de vários níveis associado a pontuações mais baixas de memória

Pesquisas sugerem que o racismo interpessoal e estrutural contribuem para disparidades raciais e étnicas no envelhecimento cognitivo. No entanto, há pouco entendimento de como o racismo multinível influencia a cognição ao longo da vida. Para abordar essa lacuna de conhecimento, Dominika Šeblová, Ph.D., pesquisadora pós-doutoranda no Gertrude H. Sergievsky Center no Columbia University Irving Medical Center, em colaboração com uma equipe interdisciplinar de pesquisadores com experiência em equidade de saúde, avaliou experiências de racismo interpessoal, institucional e estrutural com 942 adultos de meia-idade (média de idade=55; 64% mulheres; 55% latinos; 23% negros não latinos; 19% brancos não latinos).

Os participantes negros foram mais expostos ao racismo em todos os níveis. Eles apresentaram maior probabilidade de crescer e viver em áreas segregadas que são conhecidas por serem privadas de recursos devido ao desinvestimento institucional em bairros negros. Os participantes negros sofreram, em média, seis violações de direitos civis em sua vida e foram expostos à discriminação interpessoal pelo menos uma vez por semana. Essas exposições foram associadas a pontuações de memória mais baixas, e a magnitude da associação correspondia a 1 a 3 anos de idade cronológica. O racismo estrutural foi associado à memória episódica mais baixa na amostra total.

"A exposição crônica ao racismo e à discriminação interpessoal entre as comunidades marginalizadas leva ao estresse que afeta o corpo e influencia a saúde fisiológica e provavelmente contribui para o desenvolvimento do declínio cognitivo", disse Jennifer Manly, Ph.D., Professora de neuropsicologia no Columbia University Irving Medical Center e autora sênior desse trabalho. "No geral, nossos resultados indicam que o racismo afeta a saúde do cérebro e contribui para a carga injusta da doença de Alzheimer em grupos marginalizados."

Cognição mais pobre entre os muito mais velhos está associada a experiências de discriminação

A discriminação é uma causa fundamental das desigualdades de saúde. No entanto, não se sabe se a discriminação contribui para disparidades no envelhecimento cognitivo entre os muito mais velhos, um grupo algumas vezes chamado de super agers (pessoas de mais de 80 anos com funções cognitivas semelhantes às de pessoas décadas mais jovens). Para responder a esta pergunta, Kristen George, Ph.D., professora assistente de epidemiologia do Departamento de Ciências da Saúde Pública da Universidade da Califórnia, Davis e colegas, examinou a relação entre experiências de vida de grande discriminação e função cognitiva e declínio entre um grupo diversificado de participantes asiáticos, negros, brancos, latinos e multirraciais do Life After 90 (LA90) Study.

Entre 468 participantes (20,5% asiáticos, 21,8% negros, 14,5% latinos, 35,7% brancos, 7,5% multirraciais), a idade média na inscrição era 93 anos. Os participantes concluíram três avaliações cognitivas ao longo de uma média de 1,2 ano. Por meio de questionário, os participantes relataram experiências de grande discriminação ao longo da vida e foram agrupados com base em suas respostas.

O grupo 1 relatou discriminação no local de trabalho (ou seja, demissão injusta, emprego sem contrato, ausência de promoção) e foi composta principalmente por homens brancos.

O grupo 2 relatou pouca a nenhuma discriminação ao longo de sua vida e foi composto por mulheres brancas e adultos asiáticos, negros e latinos mais velhos.

O grupo 3 relatou ter sido discriminado em vários domínios (local de trabalho, financeiro, habitação, etc.) e todos os participantes deste grupo não eram brancos.

Os pesquisadores constataram que os participantes do grupo 1 (discriminação no local de trabalho) tinham níveis mais altos de cognição básica em domínios de função executiva e memória semântica em comparação com o grupo 2 (sem discriminação). O grupo 3 (discriminação ampla) teve uma memória semântica básica pior comparativamente ao grupo 2. Em todos os grupos, não houve diferenças no declínio cognitivo ao longo do tempo.

"Esses resultados destacam que, entre os muito mais velhos, as desigualdades na função cognitiva persistem após contabilizar as experiências de grande discriminação ao longo da vida", disse George. "Apesar da incrível longevidade desse grupo, a discriminação tem um impacto indelével na saúde cognitiva, e os adultos mais velhos ainda podem se beneficiar de esforços para eliminar e reparar as disparidades de saúde."

Sobre a Conferência Internacional da Associação de Alzheimer® (AAIC®)

A Conferência Internacional da Associação de Alzheimer (AAIC) é o maior encontro mundial de pesquisadores de todo o mundo com foco no Alzheimer e outras demências. Como parte do programa de pesquisa da Associação de Alzheimer, a AAIC atua como catalisadora para gerar novos conhecimentos sobre a demência e promover uma comunidade de pesquisa vital e coletiva.

Webpage da AAIC 2022: www.alz.org/aaic/

Sala de Imprensa AAIC 2022: www.alz.org/aaic/pressroom.asp

Hashtag da AAIC 2022: #AAIC22

Sobre a Associação de Alzheimer®

A Associação de Alzheimer é uma organização mundial de saúde voluntária dedicada ao cuidado, apoio e pesquisa da doença de Alzheimer. Nossa missão é liderar o caminho para acabar com a doença de Alzheimer e com todas as outras demências, acelerando a pesquisa global, impulsionando a redução de riscos e a detecção precoce e maximizando a qualidade dos cuidados e do apoio. Nossa visão é um mundo sem Alzheimer e todas as outras demências®. Acesse alz.org ou ligue para 800.272.3900.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1869584/AAIC22_purple_font_rgb_Logo.jpg

FONTE Alzheimer’s Association

SOURCE Alzheimer’s Association