Experimente el futuro del cine mientras Campari crea el primer cortometraje producido con inteligencia artificial inspirado en el genio creativo de Fellini

Acerca del proyecto, Francesca Fabbri Fellini comenta: "Mi tío Federico fue original en sus formas de representar la vida utilizando elementos similares a los sueños como sus medios de comunicación. Creo que un proyecto como este es una manera perfecta de honrar su legado. Aunque tomó mucha inspiración de su pasado, siempre estaba mirando hacia el futuro. Para el proyecto se adoptó un enfoque similar con Campari; arraigado en la herencia, pero que también es futurista con el uso de la inteligencia artificial".

A lo largo del proceso, los miembros originales del equipo de Fellini estuvieron involucrados y fueron consultados, ofreciendo información clave sobre la obra del Maestro. Esto incluyó al operador de cámaras de Fellini, Blasco Giurato(The Clowns, 1970), su tres veces ganador del Oscar por diseño de escenario, Dante Ferretti (Orchestra Rehearsal, 1978; City of Women, 1980; And the Ship Sails On, 1983; Ginger and Fred, 1986; The Voice of the Moon, 1990) y Luigi Piccolo, director de Sartoria Farani, una sastrería italiana de renombre que cuenta con vestuarios restaurados de algunas de las películas más importantes de Fellini, incluidas Satyricon (1969), The Clowns (1970) y Amarcord, (1973). A cada uno se le encomendó la tarea de definir lo que podría y lo que no podría percibirse como "fellinesco". El resultado culminó en un fascinante cortometraje, rodado en el corazón de Roma, que explora la vida y los sueños de Fellini con personajes y arreglos emblemáticos distintivos por doquier.

El dúo ZCDC director del documental, Zackary Canepari y Drea Cooper, capturaron la producción de este cortometraje, e invitaron a los importantes expertos en inteligencia artificial y creatividad Marcus du Sautoy y la Dra. Emily L. Spratt a unirse al elenco para compartir su opinión sobre la innovadora iniciativa. También se consultó con Hava Aldouby, historiadora de arte y experta en Fellini, así como con Anita Todesco, curadora de Galleria Campari, quienes proporcionaron una visión ecléctica sobre el tema en cuestión desencadenando el debate en torno al papel que la inteligencia artificial puede desempeñar en la creatividad y más allá.

Marcus du Sautoy, experto en inteligencia artificial y creatividad, señaló: "Debemos ver la inteligencia artificial como un colaborador extraordinario; es una nueva herramienta, como Galileo al recibir un telescopio y poder ver más adentro del universo que nunca antes. La inteligencia artificial es una herramienta que nos permite analizar datos a una escala que, humanamente, no podemos igualar. En este proyecto, uno de los mayores logros de la inteligencia artificial fue tomar las películas de Fellini y analizar cada una, cuadro por cuadro. El uso de esta herramienta en la industria creativa es un paso adelante muy emocionante, y ayudará a encontrar ideas hasta ahora omitidas. La inteligencia artificial puede ayudarnos a romper nuestros propios moldes para crear nuevas historias".

A través del proyecto Campari Red Diaries 2021: Fellini Forward, Campari tiene como objetivo continuar el legado de innovación y creatividad establecido por sus fundadores, inspirando a las generaciones futuras y a los creativos de todo el mundo a liberar sus propias pasiones. Campari también ha creado un programa de aprendizaje único con estudiantes involucrados en los proyectos futuristas Fellini Forward de todo el mundo, incluido el Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) en Italia, el American Film Institute en Los Ángeles y la Academia Internacional de Ciencias Audiovisuales (CSIA) en Suiza para explorar el genio creativo de Fellini, utilizando la tecnología de inteligencia artificial y hablando con miembros clave del equipo de filmación, en cada etapa de la producción, para captar de primera mano cómo las mentes humanas colaboran con la inteligencia artificial para crear el cortometraje. "Cuando estaba en el set para el rodaje, ¡realmente podía sentir que las locaciones, la atmósfera y los personajes eran fellinescos! La parte más inspiradora de este proyecto fue el proceso en sí mismo. De principio a fin, vi una acumulación de magia y fantasía tan fieles al propio Maestro y a su arte", afirmó Giulia Bonomelli, licenciada en diseño de producción de CSC. Andrea Munafo, un profesional en fotografía, agregó: "Fue interesante ver cómo la inteligencia artificial podría trabajar junto al pensamiento humano. Todavía creo que sin un toque humano, el cine no podría existir".

Jean Jacques Dubau, director de Marketing de Campari Group, comentó: "Estamos muy contentos de retomar nuestro proyecto Campari Red Diaries en 2021, honrando el legado creativo de uno de los mayores cineastas de todos los tiempos, Federico Fellini. En Campari buscamos expandir los límites de la innovación en la creatividad y lo hemos hecho durante más de 160 años, con la visión de dejar un legado duradero para las generaciones futuras, invitándolas a explorar su Pasión Roja, el deseo de creatividad que no se puede ignorar. Esperamos que la empresa de Fellini Forward logre transportar a las personas al pasado y al futuro, explorando el genio creativo de nuevas maneras, mientras disfrutan de un icónico cóctel Campari como el Negroni".

Fellini Forward se estrenará en el Festival de Cine de Venecia con un evento de alfombra roja el 7 de septiembre, seguido por un lanzamiento en Norteamérica en el Festival de Cine de Nueva York el 29 de septiembre. Poco después, el documental estará disponible para que todos puedan verlo en una plataforma a pedido (SVOD) en mercados seleccionados. Siga los canales de las redes sociales de Campari para obtener más información (@campariofficial).

Para echar un vistazo detrás de cámaras de Fellini Forward, vea el video de avances en YouTube aquí: https://bit.ly/Campari-Red-Diaries-Fellini-Forward

NOTAS A LOS EDITORES

ACERCA DE CAMPARI RED DIARIES

En 2017, con la creación de Campari Red Diaries, Campari continuó con este legado, trabajando con talentos de clase mundial y directores galardonados para crear una serie de icónicas películas comerciales y cortometrajes como medio de comunicación. Desde el lanzamiento de la plataforma, Campari ha trabajado con un alto calibre de actores como Clive Owen, Zoe Saldana y Ana de Armas para dar vida al trabajo de algunos de los mejores directores actuales del mundo, incluidos Paolo Sorrentino, Stefano Sollima y Matteo Garrone, y este año, con este proyecto, la marca va aún más lejos colaborando con el dúo ZCDC director documental para explorar y rendir homenaje al genio creativo del fallecido Federico Fellini, de la mano con las nuevas tecnologías más recientes de inteligencia artificial.

ACERCA DE CAMPARI

Campari, la icónica e inolvidable bebida roja italiana que reposa en el corazón de algunos de los cocteles más famosos del mundo. Campari fue fundada en Milán en 1860 por Gaspare Campari, y fue promovida por su hijo, Davide, quien creó algo tan distintivo y revolucionario que su receta secreta no ha sido alterada desde entonces. De un color rojo vibrante, el sabor único y multinivel de Campari es el resultado de la infusión de hierbas, plantas aromáticas y frutos en alcohol y agua. Además de ser única y distintiva, Campari es extremadamente versátil, ofreciendo posibilidades ilimitadas e inesperadas. Siendo fuente de inspiración apasionada desde su concepción, percibida a través de la genialidad creativa de sus fundadores, de artistas en diferentes campos y de los mejores bartenders del mundo, Campari estimula sus instintos para liberar sus pasiones inspirando creaciones ilimitadas.

ACERCA DE CAMPARI GROUP

Campari Group es un actor importante en la industria de los licores a nivel mundial, con una cartera de más de 50 marcas prémium y superprémium, que se extiende a través de prioridades globales, regionales y locales. Las prioridades globales, el enfoque clave del grupo, incluyen Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey y Grand Marnier. El grupo se fundó en 1860 y hoy es el sexto actor más grande del mundo en la industria de los licores de calidad prémium. Tiene alcance de distribución global y opera en más de 190 países de todo el mundo con posiciones líderes en Europa y las Américas. La estrategia de crecimiento de Campari Group tiene como objetivo combinar el crecimiento orgánico a través de la sólida creación de marcas y el crecimiento externo a través de adquisiciones selectivas de marcas y empresas. Con sede en Milán, Italia, Campari Group es propietaria de 22 plantas en todo el mundo y tiene su propia red de distribución en 21 países. Campari Group emplea a aproximadamente 4.000 personas. Las acciones de la empresa matriz Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) cotizan en la Bolsa de valores italiana desde 2001. Para obtener más información: http://www.camparigroup.com/en Disfrute de nuestras marcas de manera responsable.

ACERCA DE UNIT9

Haciendo marcas famosas desde el año 97, UNIT9 es un socio global de innovación con la única misión de crear experiencias asombrosas en la intersección de la creatividad de clase mundial, la tecnología de vanguardia y la artesanía impecable. Partiendo de un equipo multidisciplinario de visionarios, son expertos en experiencia y habilidades en inteligencia artificial, experiencias virtuales e híbridas, realidad aumentada, cine y animación, diseño de productos, vivencias, tecnologías emergentes y diseño digital, de juegos y de experiencias. Es por eso que AdAge los coronó como Empresa de Producción del Año en 2019 y Campaign los consagró como Empresa Tecnológica del Año por dos años consecutivos en 2020 y 2021. Desde dibujar en montañas con robots controlados por Twitter hasta hacer videomontajes de Lionel Messi y crear un vestido de alfombra roja en realidad aumentada habilitado con 5G, UNIT9 está aprendiendo, probando, construyendo y fabricando constantemente, y ha estado a la vanguardia de la innovación durante más de dos décadas. 200 personas, 5 oficinas, 9 zonas horarias: una empresa, un objetivo: hacer un trabajo increíble.

CRÉDITOS PRINCIPALES DEL DOCUMENTAL

Directores Drea Cooper, Zackary Canepari

Productores , Gary Kout, Harry Starkey-Midha

Productores ejecutivos , Adam Dolman

Editor , Toby Conway-Hughes

Director de fotografía , Michael Paleodimos

Compositor , Matthew Joynt

Asistente de producción , Joe Youens

Presentador , Campari

Colaboradores, Francesca Fabbri Fellini, Anita Todesco, profesor Marcus du Sautoy

Maximilian Niemann, Marc D'Souza, Dra. Emily L. Spratt, Hava Aldouby, Dante Ferretti, Andrea Munafo, Giulia Bonomelli

CRÉDITOS PRINCIPALES DEL CORTOMETRAJE

Director, Maximilian Niemann

Productor , Harry Starkey-Midha

Editor , Alex Burt

Compositor , Jascha Viehl

Director de fotografía , Jalaludin Trautmann

Diseñadora de vestuario , Danielle Ciancio

Diseñadora de producción , Laura Pozzaglio

REPARTO

Fellini joven , Simone Coppo

Mujer de rojo , Neva Leoni

Almirante , Hal Yamanuochi

Mujer usando piel/leona , Cetty Arancio

Mujer sonriendo/Pavo real , Evelina Meghnagi

Pingüinos , Luca Massaro , Valerio Malorni , Pietro Romano

Elefante , Zagor Borghesi

Músicos de banda , Marco Carboni , Giancarlo Greco , Gebremeskek D Yemane

Payasos , Ilaria Cecere , Francesco Rivista

Barman , Vincenzo Iantorno

Fellini viejo , Mariano Aprea

Asistente de Fellini , Nav Ghotra

PRODUCCIÓN DIGITAL / DESARROLLO IA

Director creativo, Maximilian Niemann

Director de proyecto, Marc D'Souza

Productor ejecutivo, Martino Butti

Productora, Yi Nong Dong

Gerente de proyecto, Piotr Przygoda

Concepto creativo, Davide Bianca

Guionista, Eros Tumbarello

Jefe técnico, Andrew Oaten

Director técnico, Maciej Zasada

Directora de arte, Karol Goreczny

Diseñador UX, Matt Silverstein

Desarrollo de sonido, Jascha Viehl

Director 3D , Sandeep Kamal

CRÉDITOS DEL PROYECTO

Agencia creativa, WT

Producción y desarrollo inteligencia artificial , UNIT9

Estrategia RP global , Hill+Knowlton Strategies

Agencia creativa digital, We Are Social

Fotografía, FM

FUENTE Campari

