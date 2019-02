Experimente o "All Access Tour" do Empire State Building

NOVA YORK, 6 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB) anunciou hoje que está oferecendo um novo ingresso premium, o "All Access Tour". Trata-se de um tour guiado e exclusivo para os visitantes do emblemático monumento e que inclui áreas do edifício que não podem ser acessadas pelos visitantes que compram os ingressos regulares.

O tour está disponível apenas através de reservas feitas no site www.esbnyc.com para até seis pessoas, e a jornada dos visitantes pelo ESB começa no corredor da entrada de celebridades (Celebrity Entrance), com acesso privativo à sua sala verde. Com banheiro e sala de maquiagem próprios, essa sala verde recebeu estrelas como Kristen Bell, John Cena, Adriana Lima, Eminem, Millie Bobby Brown, e The Rockettes da Radio City quando se prepararam para eventos especiais. Desfrute de salgadinhos e bebidas não alcoólicas de cortesia, veja memorabilia doada por celebridades que visitaram o edifício e guarde uma lembrança da sua visita tirando uma selfie na cabine fotográfica Halo Photo Booth. Uma garrafa de Veuve Cliquot geladinha também aguarda os visitantes, a um custo adicional. Depois da visita à sala verde, os visitantes iniciam um tour privativo que inclui uma visita à nova entrada exclusiva para convidados, na 34th Street, onde recebem uma foto de cortesia tirada em frente à majestosa maquete de quase oito metros de altura do Empire State Building. O pacote fica completo com o acesso especial a fotos antigas da construção do edifício, no andar Concourse, uma visita ao famoso Observatório a céu aberto, no 86o andar, e com o grande final, o saguão art déco da Quinta Avenida, que foi lindamente restaurado.

"O Empire State Building está sempre se transformando e oferecendo uma experiência melhor aos nossos convidados, e estamos muito entusiasmados com o lançamento do 'All Access Tour', que permite que os visitantes cruzem as barreiras de acesso," disse Jean-Yves Ghazi, vice-presidente do Observatório. "O 'All Access Tour' fornece a todos que fazem sua reserva o mesmo tratamento dado a celebridades e a outros convidados de prestígio que visitam o emblemático monumento. Venha nos visitar também e crie uma lembrança para a vida toda."

O "All Access Tour" é oferecido cinco vezes ao dia, de segunda a domingo, a US$ 500 por pessoa. As reservas podem ser feitas apenas no site www.esbnyc.com

Sobre o Empire State Building

Elevando-se a 443 metros (da base à antena) acima de "Midtown Manhattan" (o centro da ilha de Manhattan, em Nova York), o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e serviços, o Empire State Building atrai inquilinos de primeira classe, de uma grande variedade de setores de todo o mundo. O Empire State Building foi considerado o destino de viagem mais popular do mundo em uma pesquisa realizada pelo Uber e o edifício favorito nos Estados Unidos em uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma grande empresa de investimentos imobiliários (REIT – real estate investment trust), é proprietária, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, "o edifício mais famoso do mundo". Com sede na Cidade de Nova York, no estado de Nova York, a empresa possui em seu portfólio escritórios e lojas que englobam 938 mil metros quadrados de espaços alugáveis, como registrado em 30 de setembro de 2018, consistindo de 873.000 metros quadrados de espaços alugáveis em 14 prédios de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três no Condado de Fairfield, em Connecticut, e dois no Condado de Westchester, Nova York; e aproximadamente 65.000 metros quadrados de espaços alugáveis no portfólio de lojas.

