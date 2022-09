Experlogix amplia equipe de liderança sênior de vendas com nomeação de dois novos vice-presidentes

SOUTH JORDAN, Utah, e VEENENDAAL, Holanda, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Experlogix, provedora líder de softwares de configuração, preço e cotação (CPQ) e de automação de documentos, anunciou hoje uma ampliação de sua equipe de vendas: Mark Conway ingressou na empresa como vice-presidente de vendas para a EMEA, e Angie Cox se tornou vice-presidente de vendas para a América do Norte.

Conway traz para a Experlogix mais de duas décadas de experiência global no setor de software/serviços de TI, gerenciando clientes nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Ásia. Antes de ingressar na Experlogix, Conway era diretor executivo da Flintfox para a EMEA desde 2019, onde definiu e liderou suas equipes de vendas, marketing, gestão de nível de serviço e suporte técnico. Ele formou equipes bem-sucedidas de desenvolvimento comercial no setor, com foco em tudo relacionado ao digital e em tecnologias inovadoras. Conway colaborou com as partes interessadas de nível executivo sênior de clientes em muitos negócios estratégicos e acordos de transformação digital e de dados de TI, que geraram imenso valor para as empresas clientes.

"Estou honrado e entusiasmado por me unir à Experlogix, que construiu uma base e cultura robustas ao longo dos anos, para oferecer uma experiência de CPQ de alto nível a seus clientes em todo o mundo", disse Conway. "Espero colaborar com a equipe de liderança para alavancar seus ricos conhecimentos, assim como seus softwares vencedores, a fim de gerar mais valor para a jornada digital de nossos clientes."

Cox traz mais de 20 anos de experiência em liderança de vendas, com vasta experiência na construção e desenvolvimento de unidades de negócios e equipes bem-sucedidas. Ela é especialista em formar excelentes equipes de vendas produtivas por meio de planejamento estratégico de contas, desenvolvimento de produtos, parcerias essenciais e treinamento tático. Antes de ingressar na Experlogix, Cox liderou a aquisição de uma solução de software B2B para uma das maiores empresas de software do mundo.

"Estou animada com a oportunidade de liderar a equipe de vendas da América do Norte à medida que desenvolvermos e conquistarmos novos negócios, continuando a oferecer as melhores soluções de CPQ, geração de documentos e automação de documentos", declarou Cox. "Estou ansiosa para desenvolver o sólido histórico de sucesso da empresa."

"A adição de Angie e de Mark a nossa equipe nos posiciona bem para um crescimento ainda mais forte", disse Beth Thornton, diretora de receita da Experlogix. "A profundidade de sua experiência global combinada acelerará nossos resultados, e nossos talentos atuais e futuros estarão preparados para alcançar níveis ainda mais altos de sucesso. Estou muito satisfeita com o que estou vendo até agora."

A Experlogix ampliou as equipes em várias regiões e departamentos ao longo do ano passado, resultando em mais de 100 novas contratações de 2021 a 2022, a fim de apoiar uma base de clientes cada vez mais global. Em todo o mundo, mais de 600 organizações utilizam os softwares de CPQ e de automação de documentos da Experlogix, com mais de 100 mil usuários.

Sobre a Experlogix

As soluções da Experlogix simplificam e humanizam os produtos e processos mais complexos para proporcionar velocidade ao fluxo de trabalho e criar uma melhor experiência para o cliente. O Experlogix CPQ torna a configuração e outros processos mais rápidos do que você poderia imaginar e mais simples do que você ousaria conceber. O Experlogix Document Automation simplifica e otimiza até mesmo os processos de documentos mais complexos para empresas do mundo todo, em qualquer setor. Experlogix — simplificando o complexo.

A Experlogix é uma empresa global sediada em Salt Lake City, com sede europeia em Veenendaal, na Holanda. Nosso site é www.experlogix.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892776/Experlogix_Experlogix_Expands_Expands_Senior_Sales_Leadership_Te.jpg

FONTE Experlogix

SOURCE Experlogix