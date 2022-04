Experlogix annonce son intégration avec Microsoft Dynamics 365 Commerce pour offrir une expérience d'achat en ligne riche

SOUTH JORDAN, Utah, le 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Experlogix, l'un des principaux fournisseurs de logiciels CPQ (Configure, Price, Quote) et Document Automation pour Microsoft Dynamics 365 et Salesforce, a annoncé aujourd'hui l'intégration avec Microsoft Dynamics 365 Commerce. Dynamics 365 Commerce est une solution de commerce électronique omnicanal qui permet aux détaillants de créer un site Web, de connecter des magasins physiques et numériques, et de suivre le comportement des clients.

Experlogix CPQ for Dynamics 365 Commerce guide les clients et les revendeurs dans la sélection de configurations de produits valides via une interface intuitive qui comprend des visualisations dynamiques ainsi que des messages de vente incitative et de vente croisée. Les règles logiques assurent la compatibilité des options et l'exactitude des prix tout en générant une nomenclature complète, prête pour la production dans Dynamics 365 Operations. Experlogix CPQ élimine les erreurs de commande et de tarification, réduit les retours de produits et offre une expérience d'achat en libre-service exceptionnelle.

« Alors que les entreprises s'efforcent de suivre le rythme du changement, elles recherchent des outils novateurs pour offrir une meilleure expérience client. Experlogix CPQ intègre des renseignements sur les produits et les prix au sein de Microsoft Dynamics 365 Commerce pour offrir l'expérience d'achat en ligne ultime », déclare le vice-président des ventes d'Experlogix, Jeff Holway.

« Nous avons été inébranlables dans notre engagement à fournir des solutions innovantes pour la plate-forme Microsoft Dynamics 365 », déclare Peter Willemse, vice-président des produits, Experlogix. « Notre soutien à Dynamics 365 Commerce est le tout dernier exemple de notre volonté de répondre aux demandes des entreprises du monde entier.

Les entreprises comme Experlogix ajoutent de la valeur en intégrant leurs solutions avec Microsoft Dynamics 365 Commerce », déclare Brendan Sullivan, responsable de programme, Dynamics 365 Commerce, Microsoft. « L'intégration de produits au logiciel CPQ d'Experlogix est le type de solution technologique qui permet aux détaillants de créer des vitrines numériques attrayantes pour offrir une expérience unifiée et personnalisée aux acheteurs modernes. »

À propos d'Experlogix

Experlogix est un fournisseur leader de logiciels CPQ (Configure, Price, Quote) et Document Automation basés sur le cloud qui simplifie et humanise les produits et processus les plus complexes pour accélérer la vitesse du flux de travail et créer une meilleure expérience client.

