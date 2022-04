Experlogix anuncia integração com Microsoft Dynamics 365 Commerce para oferecer uma experiência excepcional de compra on-line

SOUTH JORDAN, Utah, 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Experlogix, uma das principais fornecedoras de softwares de CPQ e automação de documentos baseados em nuvem para o Microsoft Dynamics 365 e Salesforce, anunciou hoje a integração com o Microsoft Dynamics 365 Commerce. O Dynamics 365 Commerce é uma solução de comércio eletrônico omnicanal que permite aos varejistas desenvolver um site, conectar lojas físicas e digitais e monitorar o comportamento do cliente.

O Experlogix CPQ for Dynamics 365 Commerce orienta os clientes e revendedores na escolha de configurações de produtos válidas por meio de uma interface intuitiva com visualizações dinâmicas, bem como mensagens de vendas adicionais e vendas cruzadas. As regras baseadas em lógica garantem a compatibilidade de opções e a precisão de preços, ao mesmo tempo que geram a lista de materiais completa, pronta para produção no Dynamics 365 Operations. O Experlogix CPQ elimina erros de pedidos e preços, reduz as devoluções de produtos e oferece uma experiência excepcional de compra por autoatendimento.

"À medida que as empresas se esforçam para acompanhar o ritmo das mudanças, estão buscando ferramentas inovadoras para oferecer uma melhor experiência ao cliente. O Experlogix CPQ infunde inteligência de produtos e preços ao Microsoft Dynamics 365 Commerce para proporcionar a melhor experiência de compra on-line", disse Jeff Holway, vice-presidente de vendas da Experlogix.

"Somos inabaláveis em nosso compromisso de oferecer soluções inovadoras para a plataforma Microsoft Dynamics 365", disse Peter Willemse, vice-presidente de produtos da Experlogix. "Nosso suporte ao Dynamics 365 Commerce é o exemplo mais recente de nosso desejo de atender às demandas das empresas do mundo todo."

"Empresas como a Experlogix agregam valor integrando suas soluções ao Microsoft Dynamics 365 Commerce", disse Brendan Sullivan, gerente de programa principal do Dynamics 365 Commerce da Microsoft. "A integração de produtos com o software de CPQ da Experlogix é o tipo de solução tecnológica que ajuda a garantir que os varejistas possam criar lojas digitais envolventes para oferecer uma experiência unificada e personalizada aos compradores modernos."

