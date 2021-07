Expert z XJTLU: EÚ a Čína chcú spolupracovať na riadení klímy

SUZHOU, Čína, 16. júla 2021 /PRNewswire/ - Dr Evans Fanoulis, odborný asistent na univerzite Xi'an Jiaotong-Liverpool v odbore medzinárodných vzťahov, sa bude počas svojej prezentácie o prioritách EÚ v oblasti inovácií venovať opatreniam EÚ v oblasti zmeny klímy na 3. globálnom samite o outsourcingu výroby v čínskom Changchunu 19. - 20. júla.

„Čína a EÚ doteraz vyvinuli spoločné projekty a synergie týkajúce sa zmeny podnebia, znečistenia a životného prostredia," hovorí Dr. Fanoulis. „V rámci strategického partnerstva medzi EÚ a Čínou prebiehajú spoločné ministerské dialógy a dialógy na vysokej úrovni venované otázkam zmeny podnebia a životného prostredia. V týchto zásadných otázkach existuje značná spolupráca.

„Obidve strany majú záujem o spoluprácu v oblasti globálneho riadenia zmeny podnebia. Pre tento účel sa Čína a EÚ dohodli, že sa spoločne zaviažu k Parížskej dohode o zmene podnebia."

Spolupráca EÚ s Čínou v oblasti inovácií bola osobitne zdôraznená v strategickej agende 2020, v dohode z roku 2013 medzi týmito dvoma partnermi, ktorá vytvára synergie v rôznych politických oblastiach.

„V rámci strategického partnerstva medzi EÚ a Čínou už EÚ financovala projekty v oblasti výskumu, inovácií a vedeckého rozvoja," hovorí Dr. Fanoulis.

„Tuším, že EÚ a Čína budú naďalej úzko spolupracovať a navrhovať inovatívne riešenia problémov, ako sú klimatické zmeny, a ďalej skúmať iniciatívy spolupráce v iných oblastiach, ako je vzdelávanie a verejné zdravie, a to aj kvôli pandemickej kríze COVID-19."

Vo svojej prezentácii sa Dr. Fanoulis zmieni o obchodných a priemyselných politikách EÚ, investíciách EÚ do výskumu a inováciách a spolupráci medzi EÚ a Čínou v ďalších kľúčových oblastiach.

Čína a Európska únia v posledných rokoch produktívne spolupracovali so zameraním na potraviny a poľnohospodárske výrobky, vodné hospodárstvo, zdravie, vzdelávanie, riadenie rizika katastrof, zmenu podnebia a ochranu životného prostredia.

Teraz sa do popredia dostane politika v oblasti klímy a životného prostredia, keďže EÚ 14. júla oznámila svoj rozsiahly plán „Fit for 55" na zníženie čistých emisií skleníkových plynov. Plán zverejnený Európskou komisiou, výkonným orgánom EÚ, podrobne uvádza, ako môže 27 krajín EÚ splniť spoločný cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55% oproti roku 1990. Konečným cieľom sú nulové emisie do roku 2050.

Summit je sponzorovaný orgánmi provincie Changchun a Jilin a jeho partnermi sú Svetová obchodná organizácia, Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), Rozvojový program OSN (UNDP), Volkswagen, BMW, Pfizer a Baidu.

