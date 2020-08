Expertos de la industria hablan del avance de los tratamientos para el COVID-19 - Media Briefing virtual FIFARMA

BOGOTA, Colombia, 14 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Con el fin de enfrentar la peor crisis sanitaria de nuestro tiempo, compañías de la industria farmacéutica de investigación han colaborado entre ellas y con la comunidad científica al compartir conocimientos y experiencias al tiempo que dirigen esfuerzos propios en la urgente búsqueda de tratamientos para pacientes con COVID-19. Este jueves 13 de agosto, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), convocó a expertos de las compañías MSD, Novartis, y Roche para dar una actualización sobre los esfuerzos que cada una de estas compañías llevan a cabo en este frente.

"Las compañías no descansan en esta búsqueda… desde que se detectó este nuevo virus, han revisado sus portafolios de medicamentos, para buscar alternativas que contribuyan en el desarrollo de nuevos tratamientos o nuevos usos de algunos ya existentes", así lo explicó Rafael Andrés Díaz-Granados, Director Ejecutivo de FIFARMA. Además, resaltó el compromiso público de la industria , para trabajar en colaboración con la academia, los gobiernos y el sector privado para encontrar una pronta solución.

Durante el panel virtual se resaltó la importancia de colaboración sin precedentes entre las empresas de investigación para enfrentar esta crisis. Este punto lo reafirmó el Doctor Daniel Ciriano, Medical Affairs, Roche Pharma Internacional, "Nuestros equipos están trabajando día y noche, con el objetivo de desarrollar, fabricar y suministrar pruebas y medicamentos claves donde más se necesiten. Nos hemos asociado con proveedores de atención médica, laboratorios, autoridades y organizaciones para respaldar la respuesta a nivel local, y estamos comprometidos a colaborar para que los pacientes, tanto con coronavirus como con otras condiciones clínicas, reciban el tratamiento y los cuidados que necesitan", explicó.

Por su parte, la Doctora Fabiane El-Far, Directora Ejecutiva de Asuntos Médicos en enfermedades infecciosas para Latinoamérica de MSD, dijo que "para combatir esta pandemia es necesario tener una visión amplia con múltiples opciones de prevención y tratamiento. Por eso en MSD cubrimos ambos frentes al buscar un antiviral y dos vacunas".

Por otro lado, se resaltó la importancia de no interrumpir las cadenas de distribución de medicamentos necesarios para otras enfermedades y que los pacientes no abandonen tratamientos y medidas preventivas de otros padecimientos para evitar problemas de salud pública en el futuro. Con respecto a esto, el Doctor Carlos Garay, Vicepresidente y Regional Head de Oncología para Latinoamérica y Canadá de Novartis, afirmó "Me gustaría señalar que otros pacientes, además de los de COVID-19, no pueden ser desatendidos. Los pacientes con cáncer, condiciones cardiovasculares o diabetes deben seguir recibiendo apoyo por las autoridades sanitarias y reguladoras".

FIFARMA, la Federación de Farmacéuticas de Latinoamérica la cual representa 14 empresas farmacéuticas basadas en la investigación y 11 asociaciones locales dedicadas a descubrir y desarrollar productos y servicios de salud seguros, innovadores y de calidad que mejoren la vida de los pacientes en toda Latinoamérica.

FUENTE Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA)

