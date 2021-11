Expertos del humanismo tecnológico piden en Barcelona un paso al frente para abordar los retos de la transformación digital

BARCELONA, España, 18 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Expertos mundiales en transformación digital y en el impacto socioeconómico de los grandes cambios tecnológicos llaman a avanzar urgentemente en acciones concretas para garantizar la protección y promoción de los derechos de las personas en este ámbito y no quedarse solo en discursos bienintencionados. Lo hicieron en la jornada "Humanism in the digital age: the urban contribution", organizada por Digital Future Society y el Ayuntamiento de Barcelona, donde participaron 150 entidades y 40 ponentes internacionales de primer nivel. La gran acogida de la jornada refuerza Barcelona como capital mundial del humanismo tecnológico.