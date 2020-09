Exploitant son potentiel Chengdu présente les possibilités des collectivités de parc grâce à des spectacles immersifs

Cet événement spécial, animé par la commission de gouvernance communautaire de la ville et la nouvelle commission de développement économique de Chengdu et organisé par le district de Chenghua, s'inscrit dans le « Projet deux mille de la nouvelle économie de Chengdu de 2020 » (2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project).

L'événement comprend des expositions extérieures et une conférence de presse intérieure. En plein air, les visiteurs peuvent acquérir une expérience pratique de plusieurs produits, y compris des appareils électroménagers intelligents, des produits de consommation quotidienne et des produits de service public d'entreprises comme China Telecom, Huawei et Ximalaya.

Une conférence de presse aura lieu à l'intérieur, sous une forme inhabituelle. Il s'agira d'une émission de téléréalité immersive et interactive qui retracera un jour dans la vie d'une famille habitant dans une communauté de parc. Les produits et les possibilités de bâtir des collectivités de parc seront intégrés dans les scènes du matin, du midi et du soir du spectacle.

« Une scène est un point dans le temps et dans l'espace qui déclenche des réactions émotionnelles, a expliqué Le Lei, réalisateur du spectacle. Les visiteurs peuvent découvrir les produits plus en profondeur en adoptant le point de vue de la famille dans les trois scènes que nous avons créées. »

Au total, 100 nouvelles scènes et 100 nouveaux produits seront lancés dans les communautés des parcs lors de l'événement, où Huawei, le New Hope Group et d'autres entreprises renommées auront la chance de promouvoir leurs technologies et applications les plus récentes. En outre, on dévoilera pendant l'événement une liste des 100 entreprises les plus importantes de la communauté.

Afin de faciliter le jumelage des fournisseurs et des acheteurs, une plateforme pour la transaction des produits innovants de la nouvelle économie à Chengdu sera lancée en marge de l'événement. Grâce à ses fonctions de transaction, de service et de gestion, la plateforme permettra la négociation de contrats en ligne pour des produits et des scènes faisant partie du « Projet deux mille ».

Trouver des fournisseurs qui répondent précisément à divers besoins et optimiser l'affectation des ressources sont des tâches clés pour l'événement. En offrant de nouvelles possibilités au monde entier, on s'attend à ce que l'événement attire des investisseurs et des organismes qui pourront mieux participer à l'aménagement d'une ville-parc à l'échelle communautaire.

