Explorer le monde à travers les yeux des locaux grâce à Ablo

Voilà bien longtemps que personne n'a plus pu profiter d'une conversation décontractée avec un.e inconnu.e dans un pays qui n'est pas le sien. Pourtant, il n'y a rien de tel pour découvrir un nouveau lieu que de discuter avec l'un.e de ses habitant.e.s. C'est exactement ce qu'Ablo avait en tête au moment de créer cette nouvelle fonctionnalité de diffusion en direct. Grâce aux « directs », chacun peut parler de son pays et de sa culture en temps réel. L'animateur.trice ou « guide en direct », pour reprendre les termes d'Ablo, devient un.e guide virtuel pour les membres qui visionnent son intervention. Que fait-on lors d'un direct ? On peut par exemple présenter les lieux les plus tendance de son pays, parler des plats traditionnels, de la mode locale, de la culture, ou simplement tchatter et tisser des liens avec des habitant.e.s du monde entier.

Visiter le monde en passant du temps avec des locaux

Sur Ablo, tout un chacun peut parcourir le monde de façon virtuelle et aller voir à la source de quoi la vie est faite au-delà des frontières. Les directs d'Ablo sont loin d'être des monologues : les participant.e.s peuvent intervenir en direct et poser leurs questions à l'animateur.trice. En découle une ambiance très réaliste, comme si le ou la participant.e était sur place au même moment. Ablo fait par ailleurs tomber les barrières linguistiques car, comme partout ailleurs sur l'app, les conversations sont traduites en temps réel.

« Plus que jamais, nous sommes nombreux.ses à ressentir l'irrépressible envie d'explorer le monde, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et la meilleure façon de découvrir d'autres pays, c'est de discuter avec des locaux. Avec notre nouvelle fonctionnalité des guides en direct, nous souhaitons permettre à toutes et à tous de s'exprimer, d'échanger avec d'autres au sujet de leurs cultures respectives et de partager des histoires vraies. » - Joost Roelandts, PDG

Connexions illimitées

Lauréate du prix Google Play de la meilleure app de 2019, Ablo a été téléchargée par plus de 29 millions de personnes dans le monde entier, qui peuvent voyager dans 233 pays sans avoir à franchir le seuil de leur porte. Il y a toujours quelqu'un à qui parler sur Ablo, et cette affirmation n'a rien d'audacieux. L'application remporte notamment un franc succès auprès des jeunes de 18 à 24 ans et des adultes de la génération Z.

Pas de doute, en rapprochant des gens qui ne se seraient jamais simplement croisés dans la rue, Ablo contribue à la création d'un monde plus ouvert.

À propos d'Ablo

Ablo est une app de chat et d'appels vidéo qui vous fait voyager dans le monde entier. Elle vous met en contact avec des membres de toutes les nationalités et vous permet de parler votre propre langue : l'application traduit en effet vos conversations en direct. Ablo élargit vos horizons.

Pour télécharger l'app, rendez-vous sur https://ablo.live/ .

