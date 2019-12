Explorer les questions de conformité mondiale à l'European Compliance & Ethics Institute de la SCCE

MINNEAPOLIS, 17 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Les questions de conformité et d'éthique affectent la réputation, les résultats financiers et la réussite de toutes les organisations. Il est essentiel pour la communauté européenne de la conformité de rester au fait des dernières réglementations, stratégies et solutions.

Lors de la 8e édition annuelle de l'European Compliance & Ethics Institute (ECEI), qui se tiendra du 16 au 18 mars à Amsterdam, des professionnels de la conformité de toute l'Europe et du monde entier s'attaqueront aux défis de la conformité, exploreront les meilleures pratiques et acquerront les outils nécessaires pour améliorer votre programme de conformité.

« Les multinationales sont confrontées à des défis importants et en apparence insurmontables en matière de conformité et d'éthique », a déclaré Gerry Zack, PDG de la SCCE et de la HCCA. « Notre événement annuel donne aux professionnels du secteur l'occasion de collaborer et de partager des idées et des solutions avec des professionnels de la conformité de tous niveaux et avec une perspective européenne unique. »

L'ECEI propose plus de 30 sessions et groupes de discussion qui abordent les défis de la conformité mondiale, tels que la lutte contre la corruption, la mise en œuvre de la conformité des échanges commerciaux mondiaux, l'évaluation de la maturité de la culture de la conformité, la gestion des crises, les enquêtes et la conformité des soins de santé.

Le programme comprend notamment les séances générales suivantes :

Le SFO : priorités actuelles et orientations futures, Matthew Wagstaff , directeur du service fraude et corruption, division A, Serious Fraud Office du Royaume-Uni

De la crise à un futur électrique – Au sein de la transformation culturelle de l'une des plus grandes entreprises au monde, Dr Kurt Michels , directeur de la conformité, Volkswagen Group

Rester positifs face aux obstacles, Karina Hollekim , skieuse freestyle et BASE jumper

Rendez-vous sur www.corporatecompliance.org/2020ECEI pour obtenir plus d'informations et vous inscrire à la conférence.

À propos de la SCCE

La Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) est une association mutuelliste à but non lucratif, constituée de professionnels de l'éthique et de la conformité. Depuis 2004, la SCCE soutient des pratiques éthiques et des normes de conformité pour promouvoir une réussite et une intégrité durables au sein d'organisations du monde entier et dans tous les secteurs d'activité. Basée à Minneapolis, dans le Minnesota, la SCCE dessert plus de 7 500 membres dans plus de 100 pays à travers le monde.

La SCCE offre plus de 40 conférences éducatives chaque année, des conférences web hebdomadaires, des publications, des ressources de formation, des certifications et des opportunités de réseautage pour la croissance professionnelle et le développement de programmes.

Consultez le site web de la SCCE à l'adresse www.corporatecompliance.org ou appelez le 888.277.4977.

