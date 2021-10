Expo 2020: Haier Smart Home deixa sua marca no mundo da neutralidade de carbono com solução personalizada de chiller centrífugo com mancais magnéticos personalizado no Pavilhão da China

Totalmente personalizado pela Haier Commercial Air Conditioning, o sistema integra uma série de tecnologias líderes globais, como o chiller centrífugo com mancais magnéticos e múltiplas conexões por meio de uma central de Internet das Coisas. O ar condicionado Haier conta com recursos como auto-conectividade, economia de energia autônoma e auto-operação, com soluções diferentes personalizadas individualmente para os espaços do pavilhão. O sistema de climatização da Haier foi criado para atender a todo o espaço, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia, deixando uma primeira impressão fresca e confortável para os visitantes.

A Haier Commercial Air Conditioning adaptou o sistema para manter operações eficientes e estáveis e para funcionar sem redução de desempenho, em um ambiente em que as temperaturas chegam a 50 °C. "Atendendo aos requisitos únicos de climatização impostos pelo clima tropical de Dubai, a Haier adicionou um separador de vapor líquido separado para baixar as altas temperaturas ambiente, que podem deixar o eixo vulnerável aos impactos do líquido de refrigeração durante o processo de inicialização do compressor", explicou Zhan Jie, gerente geral do mercado externo de condicionamento de ar comercial da Haier. "Além disso, o sistema de compressão conta com um lado de alta e baixa pressão para taxas diferentes, e o esquema de controle de desligamento de taxa de alta pressão patenteado da Haier protege com eficácia os mancais do compressor."

O sistema também foi personalizado para solucionar questões relativas à escassez de recursos hídricos locais em Dubai e às condições únicas necessárias para a dessalinização da água do mar. O sistema utiliza resfriamento a ar para economizar recursos hídricos preciosos. Além disso, a configuração interna do ar condicionado com um duto de alta pressão estática personalizado e um jato de bico esférico foram feitos especialmente para o projeto geral do Pavilhão da China.

A Haier Commercial Air Conditioning adaptou ainda mais seu sistema aos diferentes ambientes da conferência, mantendo um nível constante de temperatura e umidade na área aberta, ao mesmo tempo que garante o funcionamento com convenções de frequência personalizada nos espaços fechados. O trocador de calor ajuda o espaço a atender aos padrões de volume de ar fresco, enquanto os escritórios têm uma solução de economia de energia para cumprir os requisitos de ar saudável de 30 m³/hora/pessoa.

Alinhada com as tendências globais de neutralidade de carbono, a Haier Commercial Air Conditioning projetou seu sistema de forma a reduzir as emissões de carbono e a apoiar o desenvolvimento de espaços ecologicamente corretos. O sistema reduz pela metade os consumos de energia e eletricidade em comparação com sistemas de climatização centrais tradicionais, mesmo diante das rigorosas demandas impostas pelas altas temperaturas de Dubai.

