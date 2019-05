Expo velkých dat ukazuje velké ambice provincie Kuej-čou stát se čínským údolím velkých dat

Toto Expo se v posledních čtyřech letech stalo každoroční událostí v oblasti velkých dat se zaměřením na průmyslové hranice a oboustranně prospěšnou spolupráci.

Čínský mezinárodní veletrh velkých dat 2019 (Big Data Expo) byl zahájen 26. května. Expo je zaměřeno na „inovační vývoj a digitální budoucnost" a bude zahrnovat aktivity, jako jsou dialogy na vysoké úrovni, fóra, soutěže, výstavy a další zajímavé akce, které budou zaměřeny na nejnovější technické inovace a poskytnou mezinárodní platformu pro prezentaci hi-tech společností.

„Kuej-čou již nějakou dobu znám. Vývoj velkých dat jako odvětví je nyní nedílnou součástí tváře této provincie," řekl v rozhovoru s Huanqiu.com jako oficiálním mediálním partnerem veletrhu Big Data Expo Reiner Dudziak, profesor Univerzity aplikovaných věd v Bochumu v Německu a porotce v německé divizi Globální soutěže umělé inteligence a inovací na Čínském mezinárodním veletrhu velkých dat 2019.

Očekává se, že Expo velkých dat 2019 bude svědkem dvou průlomů, zavedení mechanismu čestné hostující země a koridoru Shubo (Big Data Expo).

Čestná hostující země bude pořádat tematické aktivity, aby předvedla své úspěchy ve vývoji velkých dat a podpořila spolupráci v průmyslu velkých dat. Kromě toho koridor Shubo, který protíná okresy Yunyan, Guanshanhu a Baiyun městské prefektury Kuej-jang, pokrývá celkovou plochu 74,56 km2. Koridor bude vybaven digitální vodní clonou a obrazovkami a induktivními dlaždicemi, které budou prezentovat slavné lidi a společnosti v oblasti velkých dat.

Svou účast na nadcházejícím Expu velkých dat 2019 doposud potvrdilo až 156 zahraničních společností z 25 zemí, včetně Ruska, Spojeného království, Spojených států amerických, Indie, Singapuru, Izraele a Kanady. Mnoho známých společností, jako například Google, Dell a Pivotal, také potvrdily umístění svých stánků na veletrhu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/892770/2019_Big_Data_Expo.jpg

SOURCE The Organizing Committee of the 2019 Big Data Expo