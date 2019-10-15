Export Portal приглашает профессионалов импортно-экспортной отрасли России и ЕС присоединяться к своей экспертной группе

Международная платформа В2В-торговли предлагает специалистам возможность влиять на изменения, устанавливать деловые контакты и делиться своими мнениями в качестве представителей собственных стран

ГЛЕНДЕЙЛ (GLENDALE), Калифорния, 15 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- На фоне запуска бета-версии своей долгожданной международной платформы В2В-торговли Export Portal приглашает российских и европейских профессионалов отрасли присоединиться к своей экспертной группе, EP+, в качестве представителей собственных стран.

EP+ - инновационная концепция, предоставляющая малому и среднему бизнесу все необходимое для успешного ведения внешнеторговой деятельности в России и ЕС. Export Portal внедряет новый подход к торговой деятельности малого и среднего бизнеса в условиях неординарных проблем, с которыми им приходится сталкиваться, включая торговые войны и сложности с переходом на цифровые технологии. Международная сеть экспертов EP+ предоставляет поддержку малому и среднему бизнесу в своих регионах, отлично понимая те сложности, с которыми им приходится сталкиваться.

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Комиссия, размеры которой зависят от дохода, озвучивание потребностей торгово-коммерческого сообщества своих стран, содействие МСБ в выходе на зарубежные рынки - вот лишь некоторые из тех преимуществ, на которые могут рассчитывать участники платформы. Члены ЕР+ имеют возможность стимулировать экономический рост и оказывать поддержку представителям МСБ в своих странах.

"С помощью ЕР+ специалисты торговой сферы не только могут содействовать продвижению международной торговли в Европе и России на базовом уровне, но и играют первоочередную роль во внедрении новейших отраслевых технологий, - прокомментировала генеральный директор Export Portal Элли Спину (Ally Spinu). - Представители различных стран в составе ЕР+ имеют возможность влиять на революцию импортно-экспортной электронной коммерции, происходящую на платформе Export Portal".

Узнать больше об этой возможности и зарегистрироваться в качестве регионального представителя на Export Portal можно на странице: https://www.exportportal.com/landing/country_ambassador .

О платформе Export Portal и ее генеральном директоре Элли Спину: на собственном опыте испытав трудности, связанные с процессами международной торговли, успешная бизнесвумен Элли Спину основала ExportPortal.com - цифровую В2В-площадку с амбициями комплексного международного торгового узла для МСБ и их партнеров. Разработчики платформы Export Portal, в основе которой лежит запатентованная блокчейн-технология, сделали акцент на безопасности, прозрачности, рентабельности и простоте в использовании. Партнеры могут с уверенностью совершать торговые сделки, обмениваться опытом и устанавливать деловые связи с другими проверенными компаниями и экспертами из всех уголков земного шара.

Чтобы узнать больше о нашей платформе, посетите веб-сайт: https://www.exportportal.com/learn_more

Обсудить нашу концепцию и передовые методы инвестиций в торговлю можно на портале: http://ec-b2b.com/

Посмотрите 2-минутный ролик, посвященный проблемам, которые решает ExportPortal.com: https://www.youtube.com/watch?v=wUi0jB_MslA

На пороге Четвертой промышленной революции и реформы электронной коммерции: надежный источник поставок как самый важный фактор - Export Portal.

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SOURCE Export Portal